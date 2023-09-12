Немецкий инженерный танк Pionierpanzer 2A1 Dachs ВСУ попал в кадр

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлена работа немецкого инженерного танка Pionierpanzer 2A1 Dachs, переданного властями ФРГ украинской армии. На кадрах немецкая инженерная машина выкапывает застрявший украинский Т-64БВ для последующей эвакуации.

Ранее сообщалось, что немецкими властями весной текущего года в рамках подготовки к так называемому "контрнаступлению" были переданы украинской армии три единицы Pionierpanzer 2А1 Dachs.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Pionerpanzer 2A1 Dachs представляет собой, по сути бронированный экскаватор на базе шасси танка Leopard 1. Эта машина является преемницей более ранней модели Pionierpanzer 1.

Pionerpanzer предназначен для буксировки поврежденных транспортных средств, при этом его основная задача осуществляется в работе с ландшафтами, обеспечении въездов и выездов на водных преградах, возведение фортификационных сооружений и прочие работы, направленные на устранение различных преград на поле боя.

Первые серийные машины этого типа поступили на службу бундесвера в апреле 1989 года. Уже к концу 1990 года было изготовлено и передано немецкой армии 36 Pionierpanzer 2А1, также неформально называемых "Барсук".

Кроме бундесвера, машины этого типа используются армией Канады, которой было поставлено девять единиц подобной техники, получивших обозначение Combat Engineer Vehicle-CEV или просто "Badger", что в переводе с английского также означает "барсук".

Pionierpanzer 2A1 Dachs оборудован телескопической стрелой с обратным ковшом, очистным и опорным щитами, подъемным оборудованием и лебедкой, а также системой резки и сварки и прожекторами.