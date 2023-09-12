Kongsberg поставит дополнительные ПКР NSM ВМС Норвегии

ЦАМТО, 11 сентября. Компания Kongsberg 8 сентября объявила о подписании с Агентством по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (NDMA) дополнительного соглашения на поставку ПКР NSM (Naval Strike Missile) для ВМС Норвегии.

Стоимость заказа составляет 487 млн. норв. крон.

Как сообщал ЦАМТО, командование ВМС Норвегии инициировало разработку новой противокорабельной ракеты для замены устаревших ПКР "Пингвин" в конце 1980-х годов. Первый контракт стоимостью 2,746 млрд. норв. крон (466 млн. долл.) на серийное производство ракет был заключен с Kongsberg в июне 2007 года. Предполагается, что были заказаны 120-150 ракет (11 полных комплектов плюс запасные части). Первую партию из 16 ПКР NSM Kongsberg передала заказчику 30 мая 2012 года.

В феврале 2017 года Германия и Норвегия достигли соглашения о развитии сотрудничества в сфере совершенствования боевых возможностей ПКР NSM. Так, признавая достижения ОПК Норвегии, Германия высказала намерение приобрести существенное количество ракет для оснащения боевых кораблей ВМС страны. Общая стоимость закупок Германии может достичь 10 млрд. крон.

В декабре 2022 года NDMA Агентство подписало с Kongsberg контракт стоимостью 604 млн. норв. крон на поставку ПКР NSM.