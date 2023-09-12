Орбан готов ударить по самому больному месту, защищая "Балканский поток"

После "Северного потока" вероятной целью для диверсии может стать "Балканский поток", пишет "Печат". Самым уязвимым местом является участок, проходящий через Сербию в Венгрию. Виктор Орбан уже предупредил, что его ответ очень не понравится Западу.

Любан Каран

Почему стоит очень серьезно воспринимать предостережение Виктора Орбана о том, что после "Северного потока" целью террористов может стать "Балканский поток"?

На самом деле Виктор Орбан отнюдь не русофил и не человек Владимира Путина, как его старается преподнести добрая часть коллективного Запада. Виктор Орбан — венгерский националист и ответственный государственник, который упорно и смело отстаивает и защищает венгерские интересы. Его репутация "белой вороны" среди лидеров ЕС и НАТО в большей степени характеризует не его самого, а большинство европейских лидеров, которые подчиняют интересы своих государств интересам США. Поэтому воззрения Орбана как своеобразная путеводная звезда для европейских политиков, указывающая им путь к единственно верной внутренней и внешней политике, к которой рано или поздно им придется прийти. Только так они смогут спасти то, что еще можно спасти после всех тех грубейших ошибок, которые европейские лидеры совершили, когда примкнули к антироссийскому лагерю. Ясно, что и Североатлантический альянс, если хочет сохраниться как военный союз, будет вынужден принять точку зрения Виктора Орбана и вернуться к своей первоначальной оборонной стратегии. Венгерский лидер настаивает: "Украинцы дороже всех расплачиваются за ошибки Запада. Это политическая и стратегическая ошибка".

Когда нужно думать, а не спорить

Венгрию и Сербию роднит то, что обе они противостоят разного рода давлению и тем самым стараются отстоять свой суверенитет и право принимать стратегические государственные решения самостоятельно. Поэтому западные лидеры, в том числе те, кто уже давно лишился субъектности, толкуют политику Виктора Орбана в отношении Сербии как странную и противоречивую, если сравнивать ее с другими государствами Евросоюза и НАТО. Но все очень просто: Виктор Орбан расценивает добрососедские отношения и экономическое сотрудничество с Сербией в первую очередь как выгодные для Венгрии, и поэтому венгерский премьер не желает вступать в довольно большой блок антисербски настроенных государств по соседству. Конечно, все это страны, попавшие под влияние мощных западных держав. Эти недружественные Сербии государства заинтересованы в распространении неприязни к Сербии и в дестабилизации обстановки внутри нее. По мнению Виктора Орбана, это неправильно и неприемлемо, а кроме того, даже опасно и противоречит венгерским интересам. В этом контексте и стоит рассматривать его решение уступить (сдать) Сербии одно хранилище для газа, который мы закупаем у России. Так Орбан дает нам возможность повысить нашу энергетическую безопасность. Более того, венгерский премьер-министр решил подписать с Сербией, проклятой на Западе, договор в области обороны и безопасности. Конечно, для Сербии это соглашение играет огромную роль и меняет наше геостратегическое положение. Поэтому к предупреждениям, которые Виктор Орбан высказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, нужно относиться со всей серьезностью. Особенно настораживает информация о том, что под удар может попасть "Балканский поток", газопровод, который жизненно важен как для Сербии, так и для Венгрии.

Виктору Орбану свойственно, где бы он ни находился – в Венгрии, Сербии, Румынии, Брюсселе или Вильнюсе на саммите Североатлантического альянса, — выражать свое мнение без "обиняков и умалчиваний", прямо, и он не задумывается о том, понравится сказанное им кому-то или нет. У Виктора Орбана хватает смелости сказать на саммите НАТО в Литве, что Украине нужно предлагать мир, а не оружие. Так венгерский лидер "получает патент" на все публично озвученные истины.

Повод для войны

В интервью Такеру Карлсону Виктор Орбан рассказал о потенциальных террористах и тяжелых последствиях возможного террористического акта на "Балканском потоке". Отстаивая венгерские интересы, Виктор Орбан защищает и сербские. Он сказал Такеру Карсону: "Если кто-нибудь попытается устроить диверсию на "Балканском потоке", такую же как на "Северном потоке", то мы будем расценивать это как террористическую атаку и повод для войны". Он добавил, что в случае удара по этому газопроводу, который ведет из России через Турцию, Болгарию, Сербию и Венгрию, Будапешт и Белград должны будут отреагировать, и слово "война" (объявление некой формы войны) все объясняет. Виктор Орбан откровенно укоряет других чиновников ЕС за то, что они вяло или просто никак не отреагировали на подрыв "Северного потока": "Венгрия немедленно квалифицировала диверсию на "Северном потоке" как террористический акт, а то, что Германия воздержалась от резкой критики этого события, подтверждает — ей не хватает суверенитета".

После таких слов договор о сотрудничестве в области обороны между Сербией и Венгрией обретает новый смысл. Причем, Венгрия является членом западного военного альянса, и тот же альянс ей напрямую угрожает, что на первый взгляд может показаться нелогичным.

Как бы там ни было, у Сербии и у Венгрии сейчас есть один крайне важный для обоих государств инфраструктурный объект, который они планируют вместе защищать, и если потребуется, то даже военной силой. Общая протяженность "Балканского потока" достигает более тысячи километров: 130 километров в Турции, 498 километров в Болгарии, 403 километра в Сербии и 85 километров в Венгрии. Венгры и сербы могут позаботиться о безопасности лишь половины газопровода, тогда как за другую его половину отвечает Болгария и Турция.

Херш все объяснил

Если вспомнить, что "Балканский поток" — лишь часть "Турецкого потока", значительная доля которого проложена по дну Черного моря, то становится ясно, насколько трудно будет защитить его от террористов. Однако особенно важно для нас, чтобы эти "государственные террористы" не совершили свое злодеяние на нашей земле. Комментируя предупреждение Виктора Орбана о вероятной диверсии, сербский президент Александр Вучич сказал, что "для нас это станет катастрофой".

Хотя Виктор Орбан не назвал вероятных террористов, все понимают, кого он имеет в виду. На этот вопрос прямо ответил сам Такер Карлсон. Он считает правдивым расследование американского коллеги Сеймура Херша, который детально рассказал о подготовке и реализации террористического акта на "Северном потоке". Сеймур Херш аргументированно заключил, что морские диверсионные отряды США при помощи норвежских специалистов подняли газопровод на воздух. Решение о проведении этой операции принял президент США Джозеф Байден после консультаций со своей администрацией. Американские подводные диверсанты заложили взрывчатку под газопровод, а чтобы скрыть неприглядную американскую роль, поручили активировать заряд норвежским специалистам. Вот в чем правда. Поэтому ясно, к кому обращено предупреждение Виктора Орбана. Он отнюдь не грозит напасть на Америку, а предупреждает, что Венгрия и Сербия будут с оружием в руках защищать свои жизненно важные объекты на Балканах от американских государственных террористов. Террористический акт, о котором сказал Виктор Орбан, не только возможен, но и весьма вероятен, и поэтому его предостережение звучит так резко. Можно предположить, что Виктор Орбан располагает некоторыми данными разведки на этот счет.

"Балканский поток" как вероятная цель

Вероятность того, что специальные американские органы и службы совершат террористический акт, очень велика, особенно если помогать им возьмутся государства-сателлиты на Балканах - по аналогии с Норвегией в случае операции в Балтийском море. Физическое уничтожение "Северного потока" принесло ожидаемые результаты, повлияв на геостратегическую ориентацию европейских государств, ведь больше ни у кого не осталось возможности передумать и все-таки купить российский газ напрямую у России. Кроме того, США добились и экономических результатов, поскольку хорошо зарабатывают на продаже сжиженного природного газа в Европу. Весьма заманчиво точно так же поступить и с "Балканским потоком". Поэтому предупреждение Виктора Орбана в адрес (не)известного террориста звучит воинственно. Пусть террористы осознают последствия, поскольку после содеянного больше не останется западного единства, на котором основана американская стратегия. Удар по единству— лучшее устрашение сейчас. Сдержать также может и вероятный ответ России, а также Турции. Ведь было бы безумием после полного разоблачения предыдущей диверсии на "Северном потоке" проводить точно такую же операцию против "Балканского (Турецкого) потока". И если Россия не отомстила за подрыв "Северного потока", то не стоит заблуждаться, что она смолчит и в случае "Турецкого потока".

Сербия в планах террористов

Очень вероятно, что удар по "Балканскому потоку" будет нанесен именно в Сербии. Если заминировать "Турецкий поток" в водах Черного моря, то Турция будет отрезана от газа, а вместе с ней и еще три государства на балканской трассе. Понятно, что это максимально возмутило бы Россию и заставило бы ее что-нибудь предпринять. Точно так же возмутились бы и три государства Североатлантического альянса: Турция, Болгария и Венгрия. Если подорвать газопровод на участке между Турцией и Болгарией, то проблем у террористов было бы меньше, а если испортить его в Сербии, то возмущений и последствий будет намного меньше, так как под угрозой оказались бы только Сербия и Венгрия. Немаловажно и то, что, по мнению представителей влиятельных западных держав, Белград и Будапешт заслуживают наказание за непослушание и излишнюю тягу к суверенитету. Поэтому сербы очень серьезно восприняли предупреждение Виктора Орбана и ужесточили меры безопасности на газопроводе, а особенно на его значимых узлах. Участилось патрулирование, и для этого привлекают местное население, а также применяется современная техника, начиная с камер видеонаблюдения и заканчивая разведывательными дронами. Я уже не говорю о работе спецслужб, которые должны вовремя узнать, существуют ли уже подобные планы террористов или их только разрабатывают в неких влиятельных организациях.

Колючая проволока — от мигрантов

Сотрудничество с Венгрией и по другим вопросам безопасности выгодно Сербии. Так, неприятные проблемы с мигрантами нам удается решать преимущественно по-хорошему, не нарушая добрососедских отношений. Кстати, миграционный вопрос — еще один камень преткновения между Виктором Орбаном и властями Европейского Союза, а особенно, как венгерский премьер их сам называет, "федералистами", которые представляют Францию и Германию. Именно "федералисты" пытаются сделать так, чтобы Брюссель получил как можно больше полномочий в ущерб европейским нациям. Виктор Орбан говорит: "Европейский Союз — или империя, или отдельные нации, и нам не стоит заблуждаться: федералисты мечтают с нами расправиться". Так, некоторые директивы Брюсселя Виктор Орбан и Венгрия просто отвергают, в частности те, которые касаются ЛГБТ-сообщества.

"Мы сохраняем христианские корни, и детей нужно защищать от ЛГБТ-пропаганды", — говорит венгерский премьер-министр, тем самым вызывая негодование Европейского Союза. Но больше всего с властями ЕС Виктор Орбан конфликтует из-за мигрантов и вариантов выхода из миграционного кризиса. Орбан занимает жесткую и непримиримую позицию. Всем, кто критикует его за отказ от миграционных квот, он отвечает: "Мы защищаемся не только от мигрантов, но и от Брюсселя. Венгрия не будет менять эффективную систему, которая у нее есть, на неэффективную систему Брюсселя".

Также Венгрия была первым государством ЕС, которое, помимо других строгих мер, воздвигла на пути мигрантов ограждение с колючей проволокой высотой четыре метра и протяженностью 175 километров на сербско-венгерской границе. Решение о строительстве ограждения венгерские власти приняли еще в 2015 году.

Для граждан Сербии, проживающих в этой приграничной области, ограждение обернулось серьезными проблемами. Особенно пострадала область Суботицы, и трудности там не прекращаются по сей день. Нелегальные мигранты малыми и большими группами задерживаются в этом регионе, разбивают лагеря под открытым небом, вламываются в заброшенные дома и дачи и ждут возможности незаконно перебраться в Венгрию, а оттуда — в Германию и другие богатые государства Европейского Союза.

Совместные патрули

Венгры возвращают мигрантов, которым удается пересечь границу, хотя не имеют на то права по международным законам. Но венгры защищают свои интересы. Эти, безусловно, серьезные проблемы Будапешт пытается решить или смягчить межгосударственным договором. Так, в 2021 году появились совместные патрули, которые позволяют избежать межгосударственных разногласий. Положение осложнили международные преступные кланы, которые превратили "контрабанду мигрантов" в доходный бизнес. Компетентные органы всегда подозревали, что среди мигрантов есть террористы с Ближнего Востока, но теперь среди них появились и вооруженные преступники, которые торгуют оружием. Все это очень осложняет жизнь местному населению, и люди боятся за свою безопасность, живут в страхе, не надеясь на скорое разрешение ситуации. Государственные органы периодически возвращают мигрантов в центры коллективного размещения и задерживают преступников, но проблему миграции могут решить только те, кто ее создал. В возникших трудностях с миграцией мы не можем обвинять одну только Венгрию за ее жесткую позицию. Нет, ответственность в гораздо большей мере лежит на органах Европейского Союза. В связи с этим Виктор Орбан говорит: "В Европе было бы на много сотен тысяч мигрантов больше, если бы не Сербия и Венгрия, которые препятствуют незаконной миграции".

Перед нашим государством стоит сложная задача — обеспечить безопасность и спокойствие нашим гражданам, но соблюсти при этом права мигрантов. Некоторые государства Европейского Союза, такие как, например, Хорватия, решают эту проблему, жестоко избивая и незаконно преследуя мигрантов, но остальные смотрят на это сквозь пальцы. Сербия не может так поступать, да и не хочет.