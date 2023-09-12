На Украине вынуждены отменять налоговые льготы из-за роста военных расходов

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев сообщил, что на военные расходы сейчас тратится более 60% украинского бюджета

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Украина была вынуждена отменить налоговые льготы для бизнеса, которые действовали почти полтора года, из-за роста военных расходов. Как признал глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев, поступающих в бюджет налоговых сборов не хватает на покрытие нужд даже в этой сфере.

"Государство на полтора года дало возможность льготной выплаты налогов для бизнеса. <...> Полтора года мы просуществовали с этой системой, а потом от этой системы отказались. Почему отказались? Потому что не хватает денег, денег нет. <...> Поступлений от налогов не хватает, чтобы покрыть расходы на войну", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

По словам Гетманцева, на военные расходы сейчас тратится более 60% украинского бюджета. При этом, отметил он, эти расходы продолжают увеличиваться.

На прошлой неделе министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что страна самостоятельно может покрыть только военные расходы, а все остальное финансируется за счет выделяемых партнерами Киева средств. При этом он отметил, что "традиционных" поступлений в бюджет не хватает даже на это, поэтому государство вынуждено прибегать к внутренним займам и выпуску военных облигаций. Он также признавал, что ситуация с бюджетом Украины на 2024 год остается неопределенной. Военные расходы в нем будут не ниже, чем в текущем - на уровне 1,6 трлн гривен ($43,3 млрд).

С 1 августа на Украине отменили единый льготный налог на бизнес, который с марта 2022 года составлял 2% для предпринимателей, имеющих оборот бизнеса менее 10 млрд гривен ($235 млн). Отмена этого льготного налогового режима была одним из условий, которые Международный валютный фонд (МВФ) предъявил Украине для продолжения сотрудничества. Кроме того, в рамках сотрудничества с фондом Украина взяла на себя обязательства не только вернуть довоенное налогообложение, но и не создавать новых льгот или исключений, которые бы уменьшали налоговую базу. По данным Государственной налоговой службы Украины, по состоянию на июнь 2023 года льготное налогообложение использовали 340 тыс. предпринимателей.

В бюджете Украины на 2023 год предусмотрен рекордный дефицит в размере $38 млрд. Президент страны Владимир Зеленский выражал надежду, что Запад поможет Киеву покрыть его. В июле премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что международные партнеры с начала года выделили Киеву более $23 млрд для финансирования дефицита бюджета.