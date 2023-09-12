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ЦАМТО

В Польше планируется организовать производство ПТУР "Джавелин"

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

ЦАМТО, 11 сентября. Польская PGZ Group (Polska Grupa Zbrojeniowa) и американское СП Javelin JV (Raytheon и Lockheed Martin) подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу производства ПТУР "Джавелин" в Польше.

Меморандум, подписанный 6 сентября в рамках 31-й Международной выставки оборонной промышленности MSPO в Кельце, предусматривает проведение окончательной сборки ПТУР "Джавелин" на мощностях компании Mesko, входящей в группу PGZ. Проект имеет своей целью удовлетворение растущего спроса на международном рынке в данном сегменте.

После подписания меморандума будет проведена работа по оценке готовности производственных мощностей компании Mesko по выполнению работ, связанных с механической обработкой ряда компонентов ПТУР на требуемом уровне. Запланировано, что представители Javelin JV посетят производственные мощности Mesko в октябре 2023 года.

Представитель Lockheed Martin сообщил британскому изданию Jane’s, что меморандум о взаимопонимании имеет своей целью расширить производственные мощности Javelin JV, и превзойти планы, которые на текущий момент предусматривают увеличение вдвое (до 3960 ед.) производство ПТУР "Джавелин" в год на сборочном конвейере в США. Детали, производимые Mesko, также вполне могут быть использованы на сборочной линии в США в будущем.

Представитель американской компании добавил, что, если все пойдет по плану, то польская Mesko может начать серийное производство компонентов ракет уже в следующем году, а окончательная сборка ПТУР начнется несколько позднее.

ПТРК "Джавелин" производится совместным предприятием компаний Raytheon в Тусоне (шт.Аризона) и Lockheed Martin в Орландо (шт.Флорида). На сегодняшний день СП произвело более 50 тыс. ракет и более 12 тыс. многоразовых пусковых установок. В настоящее время "Джавелин" находится на вооружении 23 стран. Польша стала первой страной вне США, получившей вариант ракеты в модификации "F".

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Страны
Польша
США
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
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