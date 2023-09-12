Песков считает оправданным ужесточение правил в информационной сфере во время СВО

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что во время гибридной войны нужно быть ответственными в плане информации и не допускать провокаций

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Определенное ужесточение правил в информационной сфере оправдано во время специальной военной операции, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Дополнительные методы регулирования или даже, я не побоюсь слова - ужесточение правил - вполне обосновано. Мы живем не просто в условиях специальной военной операции, мы живем в условиях развязанной против нашей страны гибридной войны, война есть война, и во время войны нужно в плане информации быть ответственными, не допускать безответственных информационных провокаций, учитывая силу и роль информационных потоков современной жизни", - сказал Песков в интервью РБК.

"Условия специальной военной операции обязывают нас всех в плане информации жить и работать в особых условиях, это накладывает отпечаток на всю информационную поляну, на всех представителей СМИ, на всех лидеров общественного мнения, слово которых способно тем или иным образом повлиять на массы людей", - пояснил Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что "есть и место для дискуссий". "Дискуссии ведутся, они не утихают, общественное мнение пытается разобраться с разными категориями, но это все должно быть строго регламентировано с учетом тех обстоятельств, с которыми мы столкнулись сейчас", - считает Песков. Он назвал сложным вопрос о том, где грань между провокациями, фейками и адекватной критикой. "Здесь надо строго руководствоваться законодательством, и какие-то ссылки на то, что ужесточение не нравится, мне кажется, абсолютно неуместны и недопустимы", - заявил Песков. "Нужно следовать закону и четко понимать свою ответственность на фоне той ситуации, в которой мы живем", - повторил он.