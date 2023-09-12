Глава «Росатома» расказал о деталях сотрудничества с «Аэрофлотом»

«Росатом» в сотрудничестве с «Аэрофлотом» будет готовить в том числе наиболее востребованные расходные материалы, которые в связи с санкциями сегодня недоступны для российских авиакомпаний. Об этом 11 сентября в интервью «Известиям» заявил глава госкорпорации Алексей Лихачёв, комментируя подписание меморандума между двумя компаниями в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Еще в прошлом году мы определили основные направления. Это подготовка наиболее востребованных компонентов в части в том числе и расходных материалов, которые в связи с ограничениями, санкциями сегодня для «Аэрофлот» недоступны», — отметил он.

Лихачёв отметил, что для страны и граждан важен безопасный авиатранспорт. Поэтому «Росатом» взялся решить проблемы «с воздушными фильтрами, водными фильтрами, специальными устройствами для торможения и рядом других технологических направлений».

Компания умеет это производить в связи с компетенциями на атомных объектах.

«Во-вторых, точно так же, как в авиации, в атомной энергетике, в атомной промышленности самые высокие требования безопасности, самые строгие и жесткие регламенты сертификации. Ну и, конечно же, специалисты атомной промышленности исторически всегда работали и с космической отраслью, и со строительной промышленностью. Многие эти связи сохранились», — подчеркнул он.

Работа в данном направлении уже идет, изготовлены первые образцы, они прошли апробацию.

«То есть, выражаясь нашим языком, у нас был подготовлен стенд, произошла опытно-промышленная эксплуатация, и теперь мы переходим к серийному производству», — продолжил глава «Росатома».

Лихачёв также добавил, что «Росатом» работает и с S7, а также с рядом других небольших авиапредприятий.

Также госкорпорация работает над совместными проектами с Объединенной авиастроительной корпорацией, с «Роскосмосом».

«Это более широкий проект, связанный и с навигацией, связанный с элементной базой, в том числе с традиционной стойкой элементной базой, с программными продуктами. Понимаете, чем сильнее на нас давят, тем активнее мы сотрудничаем, объединяемся и тем более эффективно находим решения проблем», — подчеркнул он.

Лихачёв выразил признательность «Аэрофлоту» за доверие и отметил, что сотрудники госкорпорации и члены их семей также доверяют авиаперевозчику, так как пользуются его услугами. Он добавил, что «Росатом» сделает всё, чтобы российские авиакомпании ощутили минимальные последствия внешнего давления.

Ранее в понедельник стало известно, что группа «Аэрофлот» и лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» госкорпорации «Ростех» заключили контракт на лизинг 18 воздушных судов МС-21-310 и 34 SJ100. «Аэрофлот» получит в лизинг шесть воздушных судов МС-21-310, а авиакомпания «Россия», входящая в его структуры, — 12 самолетов MC-21-310 и 34 лайнера SJ100.

В конце августа Минпромторг сообщил о первом полете российского самолета SJ-100 с импортозамещенными системами. Опытный образец был изготовлен производственным центром ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре. Полет длился 54 минуты на высотах до 3 тыс. м и скоростях до 343 км/ч.