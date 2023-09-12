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ТАСС

СМИ: на Западе за закрытыми дверьми пессимистично оценивают контрнаступление Киева

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Раненые украинские военные в Харьковской области
Раненые украинские военные в Харьковской области.
Источник изображения: © AP Photo / Kostiantyn Liberov

По данным Handelsblatt, "тактические успехи украинцев есть, но нет крупного прорыва", который бы изменил ситуацию

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Представители политики и армии на Западе все чаще пессимистично оценивают перспективы контрнаступления Украины. Об этом сообщила газета Handelsblatt, не уточняя имен.

Издание утверждает, что побеседовало с официальными лицами и представителями армии на Западе, но они говорили на условиях анонимности. "Потому что они обрисовали картину, которая отчасти не подходит для сообщений для прессы о ходе войны", - говорится в статье.

"За закрытыми дверьми оценки более пессимистичные. Как узнал Handelsblatt, в том числе и недавние сообщения со стороны Украины, согласно которым ее солдаты преодолели первую линию фронта россиян, были восприняты в западном сообществе сдержанно. Дипломаты говорят, что тактические успехи украинцев есть, но нет крупного прорыва, который изменил бы ход войны", - говорится в статье.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца Вооруженные силы Украины потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.

2 августа телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщал, что украинские власти якобы неоднократно игнорировали советы по ведению боевых действий со стороны США, что вызвало серьезное недовольство американской стороны. 20 августа газета Financial Times публиковала информацию, что американские официальные лица все более критически настроены по поводу стратегии контрнаступления ВСУ и мрачно оценивают перспективы его успеха.

24 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщала, что официальные лица США и Украины на протяжении нескольких недель спорят по поводу стратегии и тактики для оживления контрнаступления Киева. Как отмечало издание, ВСУ за последние недели внесли коррективы в свою стратегию, в связи с чем Вашингтон "выразил серьезное разочарование". 

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