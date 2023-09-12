Rheinmetall по заказу правительства Германии поставит Украине еще 40 БМП Marder

ЦАМТО, 11 сентября. Концерн Rheinmetall по заказу правительства ФРГ поставит на Украину еще 40 БМП Marder. Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в сообщении, размещенном на сайте пресс-службы предприятия.

"Федеральное правительство Германии поручило компании Rheinmetall поставить на Украину 40 БМП Marder", – говорится в сообщении.

По данным Rheinmetall, заказ был получен в августе, он касается ремонта БМП Marder в модификации 1A3 из запасов бундесвера, а также их подготовки к передаче ВСУ. Первые поставки в рамках текущего заказа начнутся в этом году. После реализации этой программы общее количество поставленных Украине БМП Marder возрастет до 80 ед.