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ЦАМТО

Rheinmetall по заказу правительства Германии поставит Украине еще 40 БМП Marder

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БМП Marder немецкого производства
БМП Marder немецкого производства.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 11 сентября. Концерн Rheinmetall по заказу правительства ФРГ поставит на Украину еще 40 БМП Marder. Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в сообщении, размещенном на сайте пресс-службы предприятия.

"Федеральное правительство Германии поручило компании Rheinmetall поставить на Украину 40 БМП Marder", – говорится в сообщении.

По данным Rheinmetall, заказ был получен в августе, он касается ремонта БМП Marder в модификации 1A3 из запасов бундесвера, а также их подготовки к передаче ВСУ. Первые поставки в рамках текущего заказа начнутся в этом году. После реализации этой программы общее количество поставленных Украине БМП Marder возрастет до 80 ед.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Компании
Rheinmetall
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