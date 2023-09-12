Опубликован кадр со вторым уничтоженным танком ВСУ Challenger 2 британского производства

Источник изображения: topwar.ru

В интернете появились кадры второго уничтоженного в зоне проведения специальной военной операции танка Challenger 2 британского производства. Такие танки находятся на вооружении ВСУ после того, как были переданы Великобританией.

Ранее сообщалось, что Украина получила от Великобритании 14 танков Challenger. До этого российские войска уже уничтожили один такой танк. Таким образом, сейчас ВСУ располагают 12 подобными танками, и это максимум.

Танки британского производства, по информации ряда военкоров, были переданы на вооружение 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, которая сначала находилась в стратегическом резерве украинского командования, но затем была брошена в бой на Запорожском направлении. Известно, что эта бригада уже понесла внушительные потери и в личном составе, и в военной технике.

Источник изображения: topwar.ru

Как оказалось, западные танки не являются «чудо-оружием», неуязвимым для ударов российской артиллерии. Наши военнослужащие их успешно уничтожают. Но если раньше уничтожали немецкие танки Leopard, то теперь настала очередь и британских танков. Можно не сомневаться, что та же участь постигнет и американские танки М1Abrams, которые ранее были обещаны Украине в количестве 31 единицы.

Британскому правительству, в свою очередь, стоило бы задуматься, какое влияние эти события окажут на рейтинг военной промышленности королевства. Ведь до украинского конфликта танки Challenger противник еще не уничтожал.