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ТАСС

Зеленский признал, что у контрнаступления ВСУ в любом случае не будет "хеппи-энда"

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Медики помогают тяжелораненому украинскому солдату
Медики помогают тяжелораненому украинскому солдату.
Источник изображения: © AP Photo / LIBKOS

По словам президента Украины, вооруженные силы страны потеряли на поле боя много военнослужащих

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление украинской армии в любом случае не будет иметь "хеппи-энда" для Киева, так как вооруженные силы страны, в частности, потеряли на поле боя много военнослужащих.

"Все мы хотим достичь успеха и "хеппи-энда". Во-первых, это не фильм, он не длится полтора часа. Это контрнаступление, это не кино с "хеппи-эндом", у нас не будет "хеппи-энда". Мы потеряли много людей. У нас не будет "хеппи-энда", мы должны это признать", - сказал он в интервью телекомпании CNN, видео которого опубликовано в Telegram-канале офиса украинского лидера.

При этом Зеленский заявил, что поставки Западом оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ) не означают достижения скорых результатов на поле боя. "Пока мы сидим и говорим об этом контрнаступлении, [которое пытается проводить ВСУ], когда многие люди говорят, что оно идет очень медленно, оно все еще продолжается", - отметил президент Украины.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.

2 августа телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщал, что украинские власти якобы неоднократно игнорировали советы по ведению боевых действий со стороны США, что вызвало серьезное недовольство американской стороны. 20 августа газета Financial Times публиковала информацию о том, что американские официальные лица все более критически настроены по поводу стратегии контрнаступления ВСУ и мрачно оценивают перспективы его успеха.

24 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщала, что официальные лица США и Украины на протяжении нескольких недель спорят по поводу стратегии и тактики для оживления контрнаступления Киева. Как отмечало издание, ВСУ за последние недели внесли коррективы в свою стратегию, в связи с чем Вашингтон "выразил серьезное разочарование". 

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