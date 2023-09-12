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ТАСС

Rheinmetall намерен начать поставлять Киеву 40 обещанных БМП Marder в течение 2023 года

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БМП Marder
БМП Marder.
Источник изображения: AP Photo/ Gregor Fischer

Эти бронемашины в июле обещал кабмин ФРГ

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall в течение 2023 года начнет осуществлять первые поставки в рамках очередной партии, состоящей из 40 БМП Marder, - эти бронемашины в июле обещал кабмин ФРГ. Об этом говорится в сообщении компании.

"Федеральное правительство заказало поставки 40 боевых машин пехоты Marder, - говорится в заявлении. - Rheinmetall полным ходом ведет работу, чтобы можно было начать поставлять новую партию уже в 2023 году".

К настоящему моменту в рамках прошлых пакетов помощи Киеву уже было поставлено 40 БМП Marder.

О новом пакете помощи, который включает 40 дополнительных бронемашин Marder, было объявлено во время саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - за последние 1,5 года составил около €20 млрд. В числе прочего Берлин поставил киевским властям системы ПВО и танки. Сейчас Украина хочет получить ракеты Taurus, но германские власти не спешат принимать решение. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Компании
Rheinmetall
Проекты
NATO
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