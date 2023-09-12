Нарышкин заявил, что Польша и Прибалтика по-прежнему угрожают России

Нарышкин: угроза России со стороны Польши и Прибалтики сохраняется

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Угроза России со стороны Польши и Прибалтики сохраняется, сообщил в понедельник журналистам глава СВР России Сергей Нарышкин на открытии памятника Дзержинскому в штаб-квартире СВР.

"Установленный памятник - это точная, несколько уменьшенная копия знаменитого памятника выдающегося советского скульптора, поэтому менять направление взгляда героя этого памятника мы просто не имели права. А то, что угрозы нашей стране, нашим гражданам со стороны северо-запада (остаются - ред.) - да, это очевидно", - сказал Нарышкин.

Так он ответил на вопрос журналиста, является ли символичным, что голова открытого памятника Дзержинскому, как и стоявшего на Лубянской площади оригинала, обращена на северо-запад - там, где находятся Польша и Прибалтика.