Войти
РИА Новости

Нарышкин заявил, что Польша и Прибалтика по-прежнему угрожают России

315
0
0
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Нарышкин: угроза России со стороны Польши и Прибалтики сохраняется

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Угроза России со стороны Польши и Прибалтики сохраняется, сообщил в понедельник журналистам глава СВР России Сергей Нарышкин на открытии памятника Дзержинскому в штаб-квартире СВР.

"Установленный памятник - это точная, несколько уменьшенная копия знаменитого памятника выдающегося советского скульптора, поэтому менять направление взгляда героя этого памятника мы просто не имели права. А то, что угрозы нашей стране, нашим гражданам со стороны северо-запада (остаются - ред.) - да, это очевидно", - сказал Нарышкин.

Так он ответил на вопрос журналиста, является ли символичным, что голова открытого памятника Дзержинскому, как и стоявшего на Лубянской площади оригинала, обращена на северо-запад - там, где находятся Польша и Прибалтика.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Персоны
Нарышкин Сергей
Похожие новости
25.01.2023
США закроют глаза на польскую аннексию Украины
09.01.2023
Отношения России и США переходят в новую стадию
14.10.2022
Запад ведет себя иррационально и играет судьбой мира
01.07.2022
Глава СВР России Нарышкин: Польша готовится к расчленению Украины
21.12.2020
Незримое искусство во имя родины: СВР отмечает вековой юбилей
16.06.2016
В ГД предложили призвать к запрету продажи США ракетных двигателей РД-180
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.09 09:21
  • 55127
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.09 09:01
  • 1
Две ракеты для запусков космических кораблей на МКС доставили на Байконур
  • 12.09 09:00
  • 1
Песков заявил о необходимости глубокого анализа решения Еревана об отказе от учений ОДКБ и намерения проводить их с США
  • 12.09 08:46
  • 17
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 12.09 02:48
  • 5
ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС
  • 11.09 13:17
  • 32
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:36
  • 2
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 11.09 00:51
  • 9
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.
  • 10.09 03:20
  • 4
Зенитные артсистемы получают вторую жизнь
  • 10.09 03:14
  • 2
Эрдоган уехал из России не с пустыми руками. Вот чего он добился
  • 09.09 00:48
  • 2
В Роскосмосе сообщили о продолжении работы комиссии по выяснению причин крушения "Луны-25"