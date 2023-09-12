Украина больше не хочет воевать в одиночку. Сил нет

Украина уже дважды настойчиво сообщала о мнимых российских ударах по членам НАТО, пишет GN. Происшествие с падением дрона в Румынии напоминает прошлогодний инцидент с ракетой в Польше. Киев пытается обострить конфликт и втянуть в него если не весь альянс, то хотя бы соседние страны.

Зоран Метер

Недавно разразилась настоящая "политическая война", в которой Украина и Румыния засыпали друг друга официальными заявлениями.

Российские вооруженные силы уже давно наносят удары по украинской портовой инфраструктуре, а особенно напористо действуют после выхода Москвы из зерновой сделки в Черном море и последующего заявления Киева о том, что украинское зерно он будет вывозить через дунайские порты в румынские территориальные воды и далее в Черное море.

Но у Киева возникла сложность: Брюссель отказался спонсировать экспорт украинской сельскохозяйственной продукции. Другая проблема — запрет Польши на импорт украинской пшеницы по договору с властями Европейского Союза (срок договора истекает в текущем месяце).

Однако не одна только Польша заинтересована в продлении договора, ее поддерживают и другие члены Европейского Союза, в том числе граничащие с Украиной государства, такие как Словакия, Венгрия и Румыния, а также Болгария. Все они боятся, что продукция их собственных фермеров не сможет конкурировать с дешевой украинской сельскохозяйственной продукцией.

Но вернемся к нашей теме.

Россияне "играют с огнем" на границе с Румынией

В ходе упомянутых воздушных ударов россияне применяют, помимо крылатых и других ракет, еще и беспилотные летательные аппараты.

Так было и во время недавнего мощного удара по украинской приграничной портовой инфраструктуре на Дунае, а также по городу Измаил. По сообщениям официального Киева и лично главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в результате российский беспилотник упал на румынской территории.

На это сообщение тут же отреагировало румынское государственное руководство: и Министерство иностранных дел, и Министерство обороны, и лично президент страны Клаус Йоханнис. Сначала Румыния заявила, что ее территория не пострадала и что за ней постоянно наблюдают силы армии и органов безопасности. Затем представители Киева опять подали голос и еще раз настойчиво повторили свое первоначальное сообщение.

Далее, в тот же день, румынский министр обороны подтвердил, что в округе Тулча в районе Плауру на границе с Украиной "обнаружены обломки, которые могут принадлежать беспилотнику".

Однако не так уж важно, действительно ли российский беспилотник рухнул на румынской территории или нет. Об этом я напишу далее. Но прежде всего давайте вспомним аналогичное событие, которое произошло в прошлом году.

Аналогия с "российской" ракетой С-300, которая упала в Польше

На самом деле, это престранное происшествие напоминает прошлогодний инцидент. Тогда украинская ракета, пущенная зенитной ракетной системой С-300, упала в приграничном польском регионе. Официальный Киев и лично министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждали, что это российская ракета. Украина потребовала от Североатлантического альянса созвать внеочередное заседание для активации пятой статьи Североатлантического договора. Эту идею немедленно подхватил польский президент Анджей Дуда, прежде чем соответствующие органы провели тщательное расследование.

Россия сразу опровергла информацию о том, что ракета принадлежит ей, но мало кто хотел в это поверить. Страсти разгорались, и западные СМИ, как американские, так и европейские, "пыхтели" всю ночь, на все лады рассказывая о российском "нападении на члена Североатлантического альянса Польшу". Положение казалось критическим.

В итоге на следующее утро пыл журналистов поумерил президент США Джо Байден, который сделал заявление на саммите G20 на Бали. По его словам, не исключено, что в Польше упала украинская ракета, по ошибке пущенная в сторону польской территории. После этих слов кризис моментально закончился, и СМИ, как по мановению дирижерской палочки, немедленно в один голос "запели по новым нотам".

Теперь роль получил Столтенберг

Вероятно, точно так же закончится и политический спор между Украиной и Румынией — благодаря участию посредника. Вот только в роли "судьи" на этот раз, вероятно, выступит Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Выступая перед членами комитетов по иностранным делам и обороне и безопасности Европейского парламента, Йенс Столтенберг сказал, что у НАТО нет подтверждений тому, что происшествие с упавшим в Румынии беспилотником — операция, заранее спланированная русскими.

"Румынские власти подтвердили, что обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата. Вчера они оповестили союзников по Североатлантическому альянсу, и ведется расследование. У нас нет данных о намеренном ударе со стороны России", — заявил Генеральный секретарь НАТО.

А раз так, нет причин для беспокойства внутри Североатлантического альянса, и все с этим согласятся.

Украина больше не хочет воевать в одиночку

Однако возни4кает одна проблема. Украина уже дважды настойчиво сообщала о мнимых российских ударах по членам Североатлантического альянса. Ясно, что тем самым Киев пытается обострить конфликт, то есть втянуть в него если не весь Североатлантический альянс, то хотя бы страны, соседствующие с Украиной.

С одной стороны, по-человечески это можно понять, ведь Украина воюет с ядерной державой, условно говоря, в одиночку. Как мы видим, даже по прошествии более полутора лет конца этому вооруженному конфликту не видно. Причем, для Украины положение все сложнее как на поле боя, так и в экономике, и социальной жизни вообще.

Запад помогает ей как может, а президент США Джо Байден бдительно следит за военной помощью Украине, чтобы из-за нее не вышел вооруженный конфликт между НАТО и Россией. Именно об этом в последние дни пишут влиятельные американские СМИ, такие как "Нью-Йорк таймс" и "Уолл-Стрит джорнэл". Иными словами, Украину держат на плаву, но не дают ей возможности одержать военную победу над Россией. То есть Украине не дают более современных вооружений. Из-за подобного поведения Джо Байдена все чаще критикуют, прежде всего, республиканцы, которые упрекают его в отсутствии у США стратегии в отношении вооруженного конфликта на Украине и ясных целей, а также вариантов выхода.

Киев за всем этим внимательно следит, ясно видит и понимает, но не может ничего предпринять, то есть не может позволить себе публичной критики, поскольку Украина полностью зависит от западной военной и финансовой помощи. Кроме того, в том, что эта помощь не иссякнет, Киев продолжают убеждать высокопоставленные американские руководители. Так, например, вчера это подтвердил Госсекретарь США Энтони Блинкен. Кстати, во время визита в Киев он также сказал, что видит прогресс украинского контрнаступления.

Тем не менее некоторые украинцы все-таки высказываются публично и весьма резко. Например, секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, выступая на международной конференции по безопасности в Киеве и сидя рядом с бывшим высокопоставленным представителем США в Ираке и Афганистане и бывшим главой ЦРУ генералом Дэвидом Петреусом, сказал, что Европа боится остро реагировать на иранские и российские дроны, которые падают на территории стран-членов Североатлантического альянса.

Но этим он не ограничился. Он заявил, что Запад не хочет понимать, что Третья мировая война уже началась, и что она уже перешла из гибридной фазы в обыкновенную. Алексей Данилов также подчеркнул, насколько ошибаются все те, кто уверен, что это конфликт только Украины и России.

В определенном смысле Алексей Данилов прав, в конфликте только в качестве спонсоров Украины участвуют 50 стран мира. Тем не менее этот конфликт еще трудно назвать Третьей мировой. Еще не задействованы все возможные военные потенциалы и экономические ресурсы, которыми располагают участвующие страны. Однако не исключено, что в будущем это произойдет.

Кстати, на другом форуме по безопасности, в Бишкеке, российский заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков откровенно сказал, что "силовое давление Запада на Россию балансирует на грани вооруженного конфликта ядерных держав". И речь не только о Евроатлантическом, но и о Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Заключение

Украина пребывает в крайне трудном положении по причинам, которые я описал выше. У Киева проблемы и на поле боя, и в экономике. Кроме того, несмотря на недавние заявления, нет полной уверенности в том, что весной следующего года вообще начнется новое украинское наступление, хотя к тому моменту планируется поставить Украине самолеты F-16 и американские танки М1 "Абрамс".

Все больше американских аналитиков и СМИ, которые ссылаются на достоверные источники в администрации Джо Байдена и говорят о том, что Запад больше не в состоянии обеспечить Киев еще таким же количеством оружия и военной техники, какое он получил с начала текущего года для летнего наступления.

Поэтому на Киев давят, чтобы ВСУ добились хоть каких-то оперативных успехов. Ими можно будет оправдать все политические, военные и финансовые вложения Запада, и с этих позиций можно было бы начать переговоры с Россией о прекращении боевых действий.

С другой стороны, слова Алексея Данилова, как и заверения Киева о том, что это русские нападают на украинских соседей-членов НАТО, явно нацелены на то, чтобы вовлечь и другие государства в украинский вооруженный конфликт. Ведь воевать в одиночку трудно.

Правда, пока шансов на это мало, так как обострения сейчас не хочет ни Вашингтон, ни Москва. Также трудно поверить, чтобы прямого столкновения с Россией хотела Румыния или Польша, какой бы резкой ни была ее антироссийская политическая риторика и какой бы искренней ни была помощь Украине.

Что будет дальше, не знает никто.