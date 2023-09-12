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Известия.ru

Авиакомпания «Аврора» и «Яковлев» договорились о поставке самолетов МС-21

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Марина Лысцева

ПАО «Яковлев» (входит в ПАО «ОАК» госкорпорации «Ростех») и авиакомпания «Аврора» в рамках VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) 11 сентября подписали соглашение о намерениях на поставку 10 самолетов МС-21 с 2027 по 2030 год.

Документ подписали замгенерального директора ПАО «ОАК» по гражданской авиации, генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский и генеральный директор «Авроры» Константин Сухоребрик.

В соответствии с соглашением первые два самолета МС-21 планируется поставить до конца 2027 года. Далее самолеты передадут поэтапно до 2030 года.

«На сегодняшний день повышение транспортной доступности социально значимых регионов — одна из приоритетных задач для авиационной промышленности», — отметил Богинский.

Он выразил уверенность, что с помощью среднемагистральных лайнеров МС-21 авиакомпания сохранит и нарастит пассажиропоток на Дальнем Востоке.

Ранее в понедельник на ВЭФ группа «Аэрофлот» и лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» госкорпорации «Ростех» заключили контракт на лизинг 18 воздушных судов МС-21-310 и 34 SJ100. «Аэрофлот» получит в лизинг шесть МС-21-310, а авиакомпания «Россия» — 12 самолетов MC-21-310 и 34 лайнера SJ100.

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Страны
Россия
Компании
ОАК
Ростех
Проекты
МС-21
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