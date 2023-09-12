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В Британии рассказали о превосходстве российской авиации

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Истребитель Су-30СМ ВВС России, задействованный в специальной военной операции
Истребитель Су-30СМ ВВС России, задействованный в специальной военной операции.
Источник изображения: Фото: РИА Новости

В парламенте Великобритании отметили небольшую численность собственных военно-воздушных сил (ВВС). Об этом сообщает издание Daily Mail (DM).

Журналисты газеты сослались на отчет парламента, согласно которому Великобритания имеет лишь 169 истребителей против 1500 российских. В материале говорится, что парк боевых самолетов ВВС будет уничтожен, если страна вступит в вооруженный конфликт с Россией. Также составители отчета отметили, что запас истребителей был сокращен после холодной войны, и сейчас он меньше, чем у европейских союзников Великобритании.

В свою очередь, представители ВВС рассказали, что сложность самолетов компенсирует их меньшее количество. Однако составители отчета все равно подчеркивают, что Россия имеет превосходство над королевской авиацией, которой крайне не хватает резервов и численного состава.

«Дефицит боевого потенциала авиации сохранится вплоть до 2030-х годов», — отмечается в документе. Журналисты Daily Mail также заявили, что большая часть самолетов не находится на вооружении из-за путаницы относительно того, сколько наземных экипажей требуется для их обслуживания. «Неспособность королевских ВВС правильно рассчитать количество специалистов по техническому обслуживанию непростительна», — заключили авторы.

Ранее британский полковник в отставке Ричард Кемп в статье для Telegraph заявил, что сохранение президентом России Владимиром Путиным новых регионов приведет к унижению Запада. Автор заметил, что этот факт навсегда закроет Украине дорогу в НАТО.

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Великобритания
Россия
Украина
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