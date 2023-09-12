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Известия.ru

ГТЛК поставит 95 «Байкалов» для Дальневосточной авиакомпании

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), авиакомпания «Аврора» и Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о намерениях по поставке 95 новых легкомоторных самолетов «Байкал». Церемония подписания прошла 11 сентября.

«Подписание соглашения о поставке 95 новых самолетов «Байкал» — результат работы авиакомпании по переходу к практическому этапу реализации программы обновления авиапарка единой дальневосточной авиакомпании», — сказал гендиректор «Авроры» Константин Сухоребрик.

По его словам, поставки новых российских самолетов для социально значимых перевозок в ДФО стали шагом к выполнению задачи, которую поставил президент РФ о повышении транспортной доступности в регионе. Он подчеркнул, что перевозчик и пассажиры ждут надежности, эффективности и комфорта от нового самолета.

Гендиректор УЗГА Сергей Федоров добавил, что самолеты «Байкал» внесут вклад в обеспечение транспортной доступности удаленных сел.

Легкий многоцелевой самолет предназначен для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. Они выполнены в различной комплектации для пассажирских, транспортных перевозок, выполнения работ по авиалесоохране, санавиации и т.д.

Самолет рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2000 кг груза на дальность 1500–3000 км.

Ранее в понедельник на ВЭФ группа «Аэрофлот» и лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» госкорпорации «Ростех» заключили контракт на лизинг 18 воздушных судов МС-21-310 и 34 SJ100. «Аэрофлот» получит в лизинг шесть МС-21-310, а авиакомпания «Россия» — 12 самолетов MC-21-310 и 34 лайнера SJ100.


В конце августа Минпромторг сообщил о первом полете российского самолета SJ-100 с импортозамещенными системами. Опытный образец был изготовлен производственным центром ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре. Полет длился 54 минуты на высотах до 3 тыс. м и скоростях до 343 км/ч.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Ростех
Проекты
МС-21
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