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Известия.ru

«Аэрофлот» и «Авиакапитал-сервис» договорились о поставке МС-21 и SJ-100

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Группа «Аэрофлот» и лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» госкорпорации «Ростех» заключили контракт на лизинг 18 воздушных судов МС-21-310 и 34 SJ100 в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом стало известно 11 сентября.

В торжественный церемонии приняли участие гендиректор группы Сергей Александровский, генеральный директор авиакомпании «Россия» Ян Бург, генеральный директор «Авиакапитал-Сервиса» Роман Пахомов.

«Аэрофлот» получит в лизинг шесть воздушных судов МС-21-310, а авиакомпания «Россия» — 12 самолетов MC-21-310 и 34 лайнера SJ100. Первая поставка самолетов для «России» намечена на декабрь 2023 года, для «Аэрофлота» состоится в декабре 2024 года.

«Мы подписали первые твердые лизинговые контракты на 52 воздушных судна с планируемым сроком поставки в период 2023–2025 годов. Ждем от промышленности эти самолеты, готовы к их надежной и безопасной эксплуатации», — сказал Александровский журналистам.

По его словам, в группу поступят современные импортозамещенные самолеты, что позволит «Аэрофлоту» успешно реализовать стратегию, продолжать развитие и рост.

Ранее, 5 сентября, сообщалось, что завершен процесс урегулирования отношений с лизингодателем AerCap (Ирландия) в отношении 18 воздушных судов и пяти авиационных двигателей, эксплуатируемых «Аэрофлотом».

Импортный парк группы насчитывает 268 Airbus и Boeing, большая часть из которого до 2022 года была зарегистрирована в юрисдикции Бермудских Островов и Ирландии. В прошлом году парк перерегистрировали в российский реестр, но самолеты остались зарегистрированы и по «второй прописке». Для бесперебойных полетов за границу перевозчикам требуется снять их с регистрации за границей, но сделать это без воли владельца самолета (лессора) невозможно.

В конце августа Минпромторг сообщил о первом полете российского самолета SJ-100 с импортозамещенными системами. Опытный образец был изготовлен производственным центром ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре. Полет длился 54 минуты на высотах до 3 тыс. м и скоростях до 343 км/ч.

Самолет SJ-100 станет еще одной моделью в семействе эксплуатируемых на данный момент самолетов типа Superjet.


В начале августа глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что объем производства самолетов Superjet Superjet New (SSJ New) с российскими двигателями запланирован на уровне 20 самолетов ежегодно с 2024 года.

Глава государства в ответ указал, что западные авиапроизводители захотят вернуться на российский рынок, но российским авиастроителями надо успеть до этого занять освободившуюся нишу.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирландия
Россия
Компании
Airbus
Boeing
Минпромторг РФ
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Проекты
МС-21
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