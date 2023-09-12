Военный эксперт: ВСУ очень сложно отловить "Искандер"

Военный эксперт Коновалов прокомментировал применение "Искандера" в ходе СВО

Минобороны РФ показало пуск крылатой ракеты оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по командному пункту украинской армии. В эфире радио Sputnik об особенностях комплекса рассказал военный эксперт Иван Коновалов.

Минобороны показало пуск крылатой ракеты оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" Западного военного округа по командному пункту ВСУ.

На кадрах видно, как комплекс с ракетой выезжает из укрытия на стартовую позицию. Целью для поражения является хорошо замаскированный командный пункт, в который, по данным разведки, ежедневно съезжаются высшие офицеры противника. После пуска ракеты "Искандер" покидает стартовую позицию. Выполнив задачу, расчет оставляет машину в укрытии.

Комментируя в эфире радио Sputnik кадры, военный эксперт Иван Коновалов отметил, что наличие в арсенале "Искандера" как баллистических, так и крылатых ракет выгодно отличает этот ракетный комплекс от зарубежных аналогов.

"Применение крылатой ракеты (по украинским позициям, – ред.) – это новый подход. Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" выгодно отличается от подобных зарубежных комплексов, во-первых, потому, что он использует разные ракеты. Крылатые ракеты "Искандера" способны маневрировать по ходу движения к цели, соответственно, их очень трудно перехватить. Кроме того, "Искандер" оснащен очень хорошим комплексом обнаружения цели, целеуказания, отслеживания оперативной обстановки. Поэтому он быстро реагирует на угрозы. Отловить его противнику очень и очень сложно. Допустим, даже если они его засекли, используя спутниковую группировку, все равно отловить его сложно – комплекс мобилен и там очень хорошо подготовленные экипажи, которые быстро реагируют на изменение ситуации", – сказал Иван Коновалов.