Военный эксперт: ВСУ очень сложно отловить "Искандер"

Военный эксперт Коновалов прокомментировал применение "Искандера" в ходе СВО
Минобороны РФ показало пуск крылатой ракеты оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по командному пункту украинской армии. В эфире радио Sputnik об особенностях комплекса рассказал военный эксперт Иван Коновалов.
Минобороны показало пуск крылатой ракеты оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" Западного военного округа по командному пункту ВСУ.
На кадрах видно, как комплекс с ракетой выезжает из укрытия на стартовую позицию. Целью для поражения является хорошо замаскированный командный пункт, в который, по данным разведки, ежедневно съезжаются высшие офицеры противника. После пуска ракеты "Искандер" покидает стартовую позицию. Выполнив задачу, расчет оставляет машину в укрытии.
Комментируя в эфире радио Sputnik кадры, военный эксперт Иван Коновалов отметил, что наличие в арсенале "Искандера" как баллистических, так и крылатых ракет выгодно отличает этот ракетный комплекс от зарубежных аналогов.