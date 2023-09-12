В России появился импортозамещенный снайперский патрон 408 Cheytac

В России появился первый полностью импортозамещенный патрон, предназначенный для высокоточных снайперских винтовок калибра 408 Cheytac. Об этом заявил глава компании по производству оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев в понедельник, 11 сентября.

«Предприятие Lobaev Arms освоило и запустило в серию производство снайперского патрона калибра 408 Cheytac полностью на отечественном сырье и комплектующих. До сих пор данные патроны в нашей стране собирались с зарубежными гильзами», — рассказал Лобаев в интервью «РИА Новости».

За несколько месяцев до этого компания уже начала серийное производство еще одного патрона, только калибр в тот раз был 375 Cheytac. Лобаев уточнил, что патрон был назван в честь Cheyenne Tactical — американской компании, которая первой стала изготавливать для стрельбы патроны такого калибра.

Глава компании рассказал, что калибр нового патрона 408 Cheytac используется на таких сверхдальнобойных винтовках, как «Сумрак» и «Севастополь». Это вооружение сейчас применяется в зоне специальной военной операции (СВО).

Предприятие Lobaev Arms находится в городе Тарусе Калужской области. Оно представляет собой первое в России частное предприятие по производству снайперского оружия.

Ранее, 28 августа, добровольческая бригада «Невский» совместно с Lobaev Arms организовала постоянно действующий центр подготовки и боевого применения снайперов на территории СВО. Во время учебы военным объяснят, как работать с транспортными винтовками, и обучат полезным навыкам.

17 июля глава предприятия — разработчика этого оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев сообщал, что в РФ началось производство новой самозарядной снайперской винтовки «Зверобой» калибра 375 Cheytac (10,3 × 77 мм). По его словам, рабочее название проекта «Зверобой» было выбрано по итогам народного голосования в соцсетях.

13 мая сообщалось, что в России начали выпускать собственную версию снайперских патронов Cheytac, при производстве которых используются только отечественные материалы и комплектующие.