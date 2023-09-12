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"Трагедия" ВСУ под Работино и Донецком: русские отступили на сотни метров

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Уничтоженная военная техника ВСУ на Артемовском направлении
Уничтоженная военная техника ВСУ на Артемовском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости РИА Новости

Репортер Bild Рёпке заявил о трагическом положении ВСУ на южном направлении

ВСУ оказались в "трагическом положении" на южном направлении, как в Запорожской, так и в Донецкой областях, признает репортер Bild Юлиан Рёпке. К Мелитополю они продвигаются медленно и с потерями, и в прорыв уже мало верится.

Вот уже неделя, как украинские солдаты пытаются прорвать самую важную линию российской обороны – укрепления на южном (ведущем в Крым) направлении. Вот уже неделя, как украинцы достигли первой линии этой обороны, а в одном месте даже прорвали ее. С этого момента украинские воинские части воевали уже за линией колючей проволоки, так называемой "линией Суровикина".

Однако если кто-то думал, что один местный прорыв приведет к коллапсу всей российской армии, то этот человек ошибался. Как ошибались и те, кто думал, что с момента выхода на первую линию дальнейшее вытеснение российских войск с юга Украины пойдет как по маслу.

После краткого замешательства, когда пришлось покинуть деревни Работино и Вербовое, российская армия отступила всего лишь на несколько сотен метров. А потом заняла чуть к югу и чуть к востоку новые позиции. С этих новых позиций русские отразили все попытки ВСУ использовать с такими потерями полученные "лакуны" для "расширения" наступления. Конечная цель ВСУ – продвинуться "танковыми клиньями" в направлении крупных населенных пунктов Токмак и Мелитополь – так и не была достигнута.

В настоящий момент нет никаких признаков того, что украинцам удастся расширить крохотный успех в Запорожской области. А ведь задача ставилась – превратить этот успех в полный "слом" российского фронта в Запорожской области или хотя бы заставить русских быстро отступать на юг – к "коридору", связывающему Крым с "большой Россией".

Тем не менее не соответствуют действительности и утверждения некоторых СМИ, будто "Россия прогнала Украину" из нескольких ранее занятых ВСУ деревень. Россиянам пока не удалось восстановить контроль над стратегически важным населенным пунктом Работино. Не удалось восстановить и проволочные заграждения к западу от деревни Вербовое, не большая территория там так и не вернулась под контроль Москвы.

Украинские солдаты продолжают сражаться, но в день они проходят 50-200 метров, а не несколько километров, как предсказывали наши оптимистические наблюдатели.

Насколько локально-ограниченный характер имеют продвижения украинских войск в Запорожье, стало видно по трагическому разгрому украинских атак в соседнем Донецком регионе.

Операция ВСУ в направлении Донецка закончилась трагически

Очевидно вдохновленные сообщениями об "успехах" в Работино, расположенном где-то в 090 километрах к западу, украинские соединения попытались вновь завоевать фронтовую деревню Новодонецкое. Но атака провалилась.

Съемки с российского дрона показывают, как два украинских танка Т-72 и американский бронетранспортер атакуют российскую линию обороны к западу от деревни Новодонецкое. Но где-то в 100 метрах от линии деревьев, под которой выкопаны траншеи, танки наткнулись на мины и встали, как вкопанные.

Затем произошло то, что не раз происходило в первые недели украинского наступления на Работино: остановившимися танками занялась русская артиллерия, и она уничтожила их полностью. В итоге множество недавно привезенных на фронт украинских солдат двинулись к окопу и оказались буквально пригвожденными артиллерийским огнем. О судьбе этих солдат с тех пор ничего не известно.

Это видео, да и многие другие съемки показывают: Россия обладает – несмотря на три месяца интенсивных артиллерийских обстрелов – на южном направлении очень мощной системой обороны. В эту систему входят отлично функционирующие артиллерийские батареи и минные поля.

Тем не менее битва за освобождение юга Украины даже через 13 недель после начала украинского наступления еще далека от окончания. И в ближайшие недели точно не приходится рассчитывать на возвращение утраченных Украиной территорий.

Автор статьи: Юлиан Рёпке (Julian Röpcke)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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