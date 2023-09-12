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ЦАМТО

Министр промышленности Мьянмы Тан сообщил о получении от России двух Су-30СМЭ

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Один из двух первых введенных в строй ВВС Мьянмы истребителей Су-30СМЭ (бортовой номер "1905") производства Иркутского авиационного завода. Мейтхила, 15.12.2022
Один из двух первых введенных в строй ВВС Мьянмы истребителей Су-30СМЭ (бортовой номер "1905") производства Иркутского авиационного завода. Мейтхила, 15.12.2022.
Источник изображения: 1221cd.org

ЦАМТО, 11 сентября. Мьянма по контракту с Россией получила два самолета Су-30СМЭ, заявил в интервью "РИА Новости" министр промышленности Мьянмы Чарли Тан на ВЭФ-2023.

"Два самолета уже поставлены", – сказал он в кулуарах Восточного экономического форума.

Министр добавил, что не обладает информацией о том, когда возможны новые поставки.

В сентябре 2022 года официальный представитель Государственного административного совета (ГАС, военного правительства) Мьянмы генерал-майор Зо Мин Тун заявил, что Мьянма в ближайшее время получит российские истребители Су-30СМЭ в рамках контракта на шесть самолетов этого типа, подписанного в 2018 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Мьянма
Россия
Продукция
Су-30
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