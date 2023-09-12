Минобороны начало переговоры о возможной закупке безэкипажных катеров для российского флота

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Министерство обороны рассматривает возможность закупки для российского флота морских безэкипажных катеров, разработанных холдингом KMZ. Об этом сообщил управляющий директор KMZ Михаил Даниленко.

KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) предложил военному ведомству серию универсальных морских беспилотников, созданных на платформе типа "Визир". На сегодняшний день стороны проводят переговоры, военные не исключают закупки безэкипажных катеров для российского ВМФ.

Сейчас мы ведем переговоры с Минобороны о закупке "Визира", уточняем техническое задание, обсуждаем его модификации в зависимости от интереса военного ведомства

- приводит РИА Новости слова Даниленко.

Как ранее сообщалось, разработанный KMZ безэкипажный катер является универсальным и может применяться для выполнения различных задач. Он имеет запас хода в 600 км на малых скоростях, при увеличении скорости дальность плавания снижается, но имеется возможность разогнать катер до 80 км/час. Вооружение или другое оборудование, необходимое для установки на катер, выбирается заказчиком. В ударном варианте катер может нести боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом или легкие ракеты.

Также имеется возможность сделать на базе данного катера и морской дрон-камикадзе. Для этого необходимо только уменьшить корпус, наработки в этом направлении у холдинга уже есть.

Его можно упростить, то есть сделать меньших габаритов, начинить его взрывчаткой и отправить по цели. Его полезная нагрузка сейчас составляет порядка 500 килограммов при очень хорошей маневренности и мореходности. Сам корпус сделан из стеклопластика

- добавил представитель KMZ.