Войти
Военное обозрение

Минобороны начало переговоры о возможной закупке безэкипажных катеров для российского флота

317
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны рассматривает возможность закупки для российского флота морских безэкипажных катеров, разработанных холдингом KMZ. Об этом сообщил управляющий директор KMZ Михаил Даниленко.

KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) предложил военному ведомству серию универсальных морских беспилотников, созданных на платформе типа "Визир". На сегодняшний день стороны проводят переговоры, военные не исключают закупки безэкипажных катеров для российского ВМФ.

Сейчас мы ведем переговоры с Минобороны о закупке "Визира", уточняем техническое задание, обсуждаем его модификации в зависимости от интереса военного ведомства

- приводит РИА Новости слова Даниленко.

Как ранее сообщалось, разработанный KMZ безэкипажный катер является универсальным и может применяться для выполнения различных задач. Он имеет запас хода в 600 км на малых скоростях, при увеличении скорости дальность плавания снижается, но имеется возможность разогнать катер до 80 км/час. Вооружение или другое оборудование, необходимое для установки на катер, выбирается заказчиком. В ударном варианте катер может нести боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом или легкие ракеты.

Также имеется возможность сделать на базе данного катера и морской дрон-камикадзе. Для этого необходимо только уменьшить корпус, наработки в этом направлении у холдинга уже есть.

Его можно упростить, то есть сделать меньших габаритов, начинить его взрывчаткой и отправить по цели. Его полезная нагрузка сейчас составляет порядка 500 килограммов при очень хорошей маневренности и мореходности. Сам корпус сделан из стеклопластика

- добавил представитель KMZ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.09 09:21
  • 55127
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.09 09:01
  • 1
Две ракеты для запусков космических кораблей на МКС доставили на Байконур
  • 12.09 09:00
  • 1
Песков заявил о необходимости глубокого анализа решения Еревана об отказе от учений ОДКБ и намерения проводить их с США
  • 12.09 08:46
  • 17
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 12.09 02:48
  • 5
ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС
  • 11.09 13:17
  • 32
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:36
  • 2
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 11.09 00:51
  • 9
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.
  • 10.09 03:20
  • 4
Зенитные артсистемы получают вторую жизнь
  • 10.09 03:14
  • 2
Эрдоган уехал из России не с пустыми руками. Вот чего он добился
  • 09.09 00:48
  • 2
В Роскосмосе сообщили о продолжении работы комиссии по выяснению причин крушения "Луны-25"