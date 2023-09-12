Наземный беспилотник «Ёжик» впервые отправится в зону СВО в разведывательной конфигурации

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Разработанный для российских военных наземная роботизированная платформа "Ежик" отправляется в зону СВО. Как рассказал исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр" Андрей Братеньков, наземный беспилотник в разведывательной конфигурации заказали спецназовцы.

Бойцы спецназа в зоне спецоперации протестируют наземную роботизированную платформу "Ежик" в боевых условиях. Пока спецназовцы получат один беспилотник, на который будут возложены задачи разведки и провоцирования огня противника. Таким способом бойцы намерены вскрывать огневые точки противника. Для выполнения этих задач бойцы специально попросили увеличить дальность связи "Ежика", чтобы он мог проехать как можно дальше. Дрон оборудован камерами, способными вести наблюдение на 360 градусов.

"Ежик" будет отправлен для применения в зоне СВО на следующей неделе. Пока речь идет об одном экземпляре наземного дрона, поскольку наше конструкторское бюро осуществляет все разработки за счет собственных средств и скромных пожертвований. Ребята-спецназовцы профинансировали модернизацию "Ежика", и дрон поедет работать вместе с ними

- приводит ТАСС слова Братенькова.

На данный момент КБ работает над ударной версией дрона, которая сможет производить выстрел боеприпасом, разработанным компанией для применения FPV-дронами. Предполагается, что "Ежик" сможет подойти гораздо ближе к позициям противника и поразить их.

Ранее сообщалось, что наземный дрон "Ежик" колесный, он сохраняет подвижность даже если его перевернуть. Изначально создавался как средство доставки взрывных устройств на позиции противника, поэтому делался максимально дешевым. На данный момент он способен доставить полезную нагрузку весом до 5 кг на дальность до 5 километров. В перспективе нагрузку планируют увеличить до 10 кг.