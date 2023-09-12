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ТАСС

Канцлер Австрии не считает нужным осуждать сторонников перемирия на Украине

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер
Канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Карл Нехаммер уточнил, что в переговорах о прекращении огня и заключении перемирия также должны участвовать Индия, Китай, Турция и Саудовская Аравия

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Сторонников прекращения огня на Украине следует перестать осуждать, не стоит их клеймить как симпатизирующих России. Об этом сообщила немецкая газета Welt со ссылкой на заявление канцера Австрии Карла Нехаммера.

По словам Нехаммера, Запад "не может принимать решение о [прекращении огня на Украине], это должен сделать Киев". В то же время тех, кто думает о прекращении огня, чтобы положить конец страданиям участников боевых действий, по мнению канцлера, не следует сразу клеймить как симпатизирующих России. Он также уточнил, что в переговорах о прекращении огня и заключении перемирия также должны участвовать Индия, Китай, Турция и Саудовская Аравия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 10 сентября в интервью телеканалу ABC, что, как полагают в Вашингтоне, Украина будет готова к переговорам с Россией, если с такой инициативой выступит Москва, и готовы следовать в этом вопросе за Киевом. По его словам, все стороны конфликта заинтересованы в его завершении, однако он должен кончиться на справедливых и устойчивых условиях, которые будут отражать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. Одновременно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главным препятствием на этом пути являются законодательно закрепленная указом президента Украины Владимира Зеленского невозможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, а также "инициативы украинского лидера, свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий", включая требование вывода российских войск из новых регионов страны. 

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Индия
Китай
Россия
Саудовская Аравия
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Турция
Украина
Персоны
Путин Владимир
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