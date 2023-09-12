ВС Габона незадолго до госпереворота получили самолет ВТА C-295

ЦАМТО, 11 сентября. Заказанный Габоном самолет ВТА C-295 совершил посадку в Либревиле 11 августа, спустя несколько месяцев после одобрения финансирования покупки руководством страны.

По информации Defenceweb.co.za, самолет (TR-KJF) впервые был замечен при вылете из Испании 8 августа. Данные систем слежения показали, что уже 18 августа он выполнял полеты в районе Либревиля. Каким образом повлиял на эксплуатацию C-295 переворот 30 августа, пока неизвестно.

Как сообщал ЦАМТО, до своего свержения, президент Габона Али Бонго Ондимба в конце июня 2023 года одобрил получение в испанском Santander Bank кредита в размере 31 млрд. франков CFA (52 млн. долл.) на покупку для ВВС страны самолета C-295.

ВВС Габона уже эксплуатируют самолет CN-235M, который впервые поднялся в воздух в 1991 году. Недавно он прошел ремонт на предприятии компании Airbus в Испании. Еще несколько самолетов C-130 "Геркулес"/L-100 остаются на хранении. В настоящее время в составе ВВС мало исправной авиатехники. В частности, для VIP перевозок используются самолеты ATR-42 и Falcon 900. Истребительная группа состоит из шести истребителей "Мираж" F-1AZ (переданы из состава ВВС ЮАР). Для обучения пилотов в 2013 году ЮАР поставила два MB-326 "Импала".

Республиканская Гвардия Габона применяет пару вертолетов EC-135T2+, два EC-120B и EC-225LP "Супер Пума".

В целом за последнее десятилетие Габон приобрел не слишком много военной техники. В 2019 году стало известно, что на вооружение приняты ББМ VN1 с колесной формулой 8x8 китайского производства. В числе другой относительно недавно поставленной техники: бронеавтомобили Dongfeng EQ2050 и 19 боевых машин пехоты Тип-07P.

Габон получил восемь ББМ "Аравис" французской компании Nexter в период с 2015 по 2016 гг. и 24 ББМ "Матадор" южноафриканской Paramount в 2010 году. Пять ББМ VAB-VTT были поставлены Францией для миротворческих сил ООН в Габоне из состава своих вооруженных сил. В прошлом году в составе ВС страны впервые были замечены бронеавтомобили VP11 с колесной формулой 4x4 китайского производства.