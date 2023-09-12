Войти
Lenta.ru

Названа возможная причина крушения «Луны-25»

302
0
+1
Селфи станции «Луна-25»
Селфи станции «Луна-25».
Источник изображения: Роскосмос

Одной из возможных причин крушения российской станции «Луна-25» могла стать неисправность прибора для измерения ориентации и ускорения «Биус-Л». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, данный прибор ранее не проходил испытаний в космосе. Он уточнил, что «Биус-Л» определяет положение космической станции и помогает устанавливать скорость полета, а также передает эти данные на компьютер. При этом источник подчеркнул, что окончательное решение о причинах крушения «Луны-25» вынесет аварийная комиссия.

19 августа российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» вышла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли. Станция, запущенная 11 августа с комплекса площадки 1С космодрома Восточный на средней ракете «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», должна была прилуниться в районе кратера Богуславский вблизи южного полюса Луны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Фрегат РБ
Проекты
ИТ
Луна
Союз-2 РН
Похожие новости
27.02.2023
«Роскосмос» назначил «Луне-25» новую дату старта. На этот раз в 2023 году
15.03.2019
Не прощай их, Юра
04.02.2019
Отверстие "Фрегата" устранили
20.11.2018
На космодроме Куру подтвердили планы по запуску спутников OneWeb: первые аппараты стартуют 7 февраля
13.12.2017
Роскосмос назвал причину неудачного запуска с Восточного
05.10.2007
Вахта продолжается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.09 09:21
  • 55127
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.09 09:01
  • 1
Две ракеты для запусков космических кораблей на МКС доставили на Байконур
  • 12.09 09:00
  • 1
Песков заявил о необходимости глубокого анализа решения Еревана об отказе от учений ОДКБ и намерения проводить их с США
  • 12.09 08:46
  • 17
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 12.09 02:48
  • 5
ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС
  • 11.09 13:17
  • 32
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:36
  • 2
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 11.09 00:51
  • 9
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.
  • 10.09 03:20
  • 4
Зенитные артсистемы получают вторую жизнь
  • 10.09 03:14
  • 2
Эрдоган уехал из России не с пустыми руками. Вот чего он добился
  • 09.09 00:48
  • 2
В Роскосмосе сообщили о продолжении работы комиссии по выяснению причин крушения "Луны-25"