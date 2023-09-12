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Вестник Мордовии

Пиратская подделка: ВСУ похвастались версией советской ракеты для танков

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Впервые за все время спецоперации необандеровцы показали танковую управляемую ракету (ТУР) "Комбат". Ею заряжали пушку Т-64БМ2 "Булат"

Как отмечает "Российская газета" (проект "Русское оружие"), правда, сам выстрел не показали, поэтому не ясно, насколько результативным было применение этого оружия.

Не исключено, что горе-танкисты вооруженных формирований киевского марионеточного режима вообще никуда не попали, так что хвастаться на видео было нечем.

Интересно, что в боевом отделении модернизированной украинской промышленностью гусеничной машины видны предупредительные надписи на русском языке, оставшиеся еще с советского прошлого. Переводом их на "державну мову" никто не озаботился, либо он оказался непосильной задачей.



"Комбаты", выпускавшиеся ограниченной серией с 2006 года, являются, по сути, несколько доработанной версией боеприпасов, появившихся еще в середине 70-х и предназначавшихся для комплексов "Кобра" танков Т-64Б/БВ и Т-80Б/БВ. В частности, на них радиокомандное наведение было заменено лазерным, а боевая часть стала тандемной.

Известно, что эти ТУР могут применять лишь небольшое число сохранившихся еще "Булатов" и Т-72АМТ. Правда, в отношении последних военные эксперты выражают сомнение. По сравнению с российскими аналогами, "Комбаты" - более громоздкие и сложные по конструкции, уступают в бронепробиваемости и менее универсальны, так как в России имеются версии с фугасными боевыми частями, предназначенными для поражения пехоты противника, разрушения различных укреплений, автобронетанковой техники. Причем наши Т-90М, Т-80БВМ, Т-72Б3М применяют такие ракеты постоянно, с высокой результативностью.

Недавно воины-антифашисты продемонстрировали точную стрельбу управляемым боеприпасом на дальность более 6800 метров, что значительно превышает такой параметр у "Комбата".

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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80БВМ
Т-90 "Владимир"
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