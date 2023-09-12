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РИА Новости

Холдинг KMZ может поставить армии катера-дроны типа "Визир"

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Катер-дрон на базе "Визиря" от Кингисеппского машиностроительного завода
Катер-дрон на базе "Визиря" от Кингисеппского машиностроительного завода.
Источник изображения: © KMZ

Холдинг KMZ может поставить Минобороны катера-дроны типа "Визир"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) ведет переговоры с Минобороны России о возможности закупки для ВМФ универсальных безэкипажных катеров на базе платформы типа "Визир". Об этом РИА Новости сообщил управляющий директор KMZ Михаил Даниленко.

Ранее он сообщил агентству, что эти боевые машины обладают возможностью модификации для выполнения различных задач: в качестве ударного морского дрона, их ликвидатора, для доставки десанта и грузов и в качестве гидрографа. На форуме "Армия-2023" представили гидрографический катер ГРК 700 "Визир" для обследования прибрежной зоны и дна, который можно использовать в качестве носителя гидролокационного оборудования, эхолота для снятия обстановки.

"Сейчас мы ведем переговоры с Минобороны о закупке "Визира", уточняем техническое задание, обсуждаем его модификации в зависимости от интереса военного ведомства", — отметил Даниленко.

Он пояснил, что этот катер можно использовать и в качестве морского дрона-камикадзе.

"Его можно упростить, то есть сделать меньших габаритов, начинить его взрывчаткой и отправить по цели. Его полезная нагрузка сейчас составляет порядка 500 килограммов при очень хорошей маневренности и мореходности. Сам корпус сделан из стеклопластика", — добавил Даниленко.

Собеседник агентства напомнил, что под задачи безэкипажного ударного катера можно сделать исполнение в том числе с электроприводом: то есть главный двигатель, аккумуляторы и возможность обеспечения малого хода на экономных режимах. В качестве оружия против, например, дронов, на него можно поставить крупнокалиберный пулемет и легкие ракеты.

При этом дальность хода на малых скоростях составит до 600 километров, на больших — снизится, но сама скорость вырастет до 80 километров в час.

При использовании в качестве безэкипажного катера в него заложен алгоритм возвращения в базу: на боевой машине есть система полного позиционирования на местности. На случай перехвата врагом у катера есть система, которая ведет его в точку эвакуации, в него заложен алгоритм возвращения на базу. В случае же постановки соответствующей задачи боевая машина может выполнять различные функции типа доставки десанта в точку высадки, отход на безопасное расстояние и подход к берегу и возвращение на базу.

В качестве перехватчика морских дронов катер "Визир" может поражать его ракетой, крупнокалиберным пулеметом, системой РЭБ, сеткой для воздушных дронов. Кроме того, он может выйти в точку и сам запустить дрон, как морской, так и воздушный.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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