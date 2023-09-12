В России начали выпуск отечественного снайперского патрона 408 Cheytac

В России начали выпуск полностью отечественного снайперского патрона 408 Cheytac

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российское оружейное предприятие Lobaev Arms запустило серийное производство полностью импортозамещенного патрона для высокоточных снайперских винтовок калибра 408 Cheytac, сообщил РИА Новости глава компании Владислав Лобаев.

Весной 2023 года Lobaev Arms наладила выпуск другого импортозамещенного "чейтаковского" патрона 375 Cheytac. Данный калибр назван так в честь американской компании Cheyenne Tactical, которая впервые стала производить в нем стрелковое оружие.

"Предприятие Lobaev Arms освоило и запустило в серию производство снайперского патрона калибра 408 Cheytac полностью на отечественном сырье и комплектующих. До сих пор данные патроны в нашей стране собирались с зарубежными гильзами", - сказал Лобаев.

Собеседник агентства пояснил, что к винтовкам указанного калибра относятся выпускаемые Lobaev Arms сверхдальнобойная винтовка "Сумрак" и "Севастополь", которые сегодня применяются, в частности, в специальной военной операции на Украине.

Специализирующаяся на производстве гражданского и служебного снайперского оружия Lobaev Arms (Таруса, Калужская область) является первым в истории России частным оборонным предприятием.

Винтовка SVLK-14S "Сумрак" разработана в компании Lobaev Arms под мощные патроны 375 Cheytac/408 Cheytac. Она способна поражать цели на дальностях свыше 2500 метров.

Как ранее рассказывал Лобаев в интервью РИА Новости, один из снайперов, участвующий в СВО, получил звание Героя России за десятки уничтоженных "высокопоставленных" целей на Украине.