Войти
РИА Новости

В России начали выпуск отечественного снайперского патрона 408 Cheytac

301
0
0
Сверхдальнобойная снайперская винтовка Лобаева SVLK14S "Сумрак"
Сверхдальнобойная снайперская винтовка Лобаева SVLK14S "Сумрак".
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

В России начали выпуск полностью отечественного снайперского патрона 408 Cheytac

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российское оружейное предприятие Lobaev Arms запустило серийное производство полностью импортозамещенного патрона для высокоточных снайперских винтовок калибра 408 Cheytac, сообщил РИА Новости глава компании Владислав Лобаев.

Весной 2023 года Lobaev Arms наладила выпуск другого импортозамещенного "чейтаковского" патрона 375 Cheytac. Данный калибр назван так в честь американской компании Cheyenne Tactical, которая впервые стала производить в нем стрелковое оружие.

"Предприятие Lobaev Arms освоило и запустило в серию производство снайперского патрона калибра 408 Cheytac полностью на отечественном сырье и комплектующих. До сих пор данные патроны в нашей стране собирались с зарубежными гильзами", - сказал Лобаев.

Собеседник агентства пояснил, что к винтовкам указанного калибра относятся выпускаемые Lobaev Arms сверхдальнобойная винтовка "Сумрак" и "Севастополь", которые сегодня применяются, в частности, в специальной военной операции на Украине.

Специализирующаяся на производстве гражданского и служебного снайперского оружия Lobaev Arms (Таруса, Калужская область) является первым в истории России частным оборонным предприятием.

Винтовка SVLK-14S "Сумрак" разработана в компании Lobaev Arms под мощные патроны 375 Cheytac/408 Cheytac. Она способна поражать цели на дальностях свыше 2500 метров.

Как ранее рассказывал Лобаев в интервью РИА Новости, один из снайперов, участвующий в СВО, получил звание Героя России за десятки уничтоженных "высокопоставленных" целей на Украине.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
07.08.2023
Почему контрнаступление ВСУ превратилось в самоубийственную авантюру
17.05.2023
Западная пресса пишет о планах Украины получить 50 истребителей F-16 для формирования 3-4 авиаэскадрилий
22.05.2019
США передали вооруженным силам Украины еще две контрбатарейные радиолокационные станции AN/TPQ-36
28.09.2015
Бесконечное "сватовство" НАТО на Кавказе
08.10.2012
Россия по соотношению объема экспорта вооружений к ВВП занимает второе место в мире после Израиля
11.10.2010
Потратиться на оборону и вконец не разориться
28.07.2009
Дж.Байден считает, что ослабленная кризисом Россия пойдет навстречу США, - WSJ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.09 09:21
  • 55127
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.09 09:01
  • 1
Две ракеты для запусков космических кораблей на МКС доставили на Байконур
  • 12.09 09:00
  • 1
Песков заявил о необходимости глубокого анализа решения Еревана об отказе от учений ОДКБ и намерения проводить их с США
  • 12.09 08:46
  • 17
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 12.09 02:48
  • 5
ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС
  • 11.09 13:17
  • 32
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:36
  • 2
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 11.09 00:51
  • 9
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.
  • 10.09 03:20
  • 4
Зенитные артсистемы получают вторую жизнь
  • 10.09 03:14
  • 2
Эрдоган уехал из России не с пустыми руками. Вот чего он добился
  • 09.09 00:48
  • 2
В Роскосмосе сообщили о продолжении работы комиссии по выяснению причин крушения "Луны-25"