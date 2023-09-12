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ТАСС

WSJ: в Киеве полагают, что применение F-16 может начаться грядущей зимой

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Источник изображения: AP Photo/ Burhan Ozbilici

По данным газеты, американские специалисты могут в течение пяти месяцев подготовить группу из не более чем 10 летчиков, которые будут владеть английским языком

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Украинские военные могут начать боевое применение истребителей F-16 грядущей зимой. Такую оценку неназванных представителей военного руководства Украины приводит газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как пишет издание, в Киеве полагают, что, если обучение "начнется в этом или следующем месяце, небольшое число украинских пилотов истребителей могут быть готовы уже к февралю". По оценкам украинских официальных лиц, которые приводит газета, американские специалисты могут в течение пяти месяцев подготовить группу из не более чем 10 летчиков, владеющих английским языком.

В то же время газета подчеркивает, что американские чиновники более осторожны в оценках возможных сроков начала применения F-16 украинскими военными. Так, они отмечают, что помимо обучения летчиков необходимо наладить обслуживание и материально-техническое обеспечение истребителей. "Американские официальные лица отмечают, что украинцы смогут начать боевое применение F-16 в середине 2024 года, а, возможно, значительно позже", - указывает WSJ.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также заявила о готовности передать Украине 19 истребителей F-16, 6 первых самолетов поступят до конца этого года. Дания и Нидерланды уже объявили о подготовке украинских летчиков, в чем им помогут еще девять стран. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил в середине августа, что два украинских летчика были протестированы американскими инструкторами на самолетах F16. По словам Олещука, срок общей подготовки занимает 32 месяца, однако конкретно по этим двум летчикам было принято решение, что они могут овладеть самолетом F-16 за четыре месяца.

Как ранее заявил на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, подготовка к участию в боевых действиях украинских эскадрилий F-16 может занять до пяти лет. При этом, по его словам, передача Западом самолетов кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева. 

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Страны
Дания
Нидерланды
США
Украина
Продукция
F-16
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