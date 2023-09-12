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ТАСС

Российские космонавты установят рекорд по длительности одного полета на МКС

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Фрэнк Рубио, Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин
Фрэнк Рубио, Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин.
Источник изображения: Дмитрий Петелин/ Роскосмос/ ТАСС, МКС

Как уточнили в Роскосмосе, предыдущий лучший результат показал Петр Дубров, который провел на Международной космической станции 355 суток 3 часа 45 минут 21 секунду

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вечером в понедельник установят рекорд по продолжительности одного полета на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня космонавтам госкорпорации "Роскосмос" Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину предстоит установить рекорд среди граждан России по длительности одного полета в рамках программы Международной космической станции", - отметили в госкорпорации.

Там уточнили, что достижение Петра Дуброва, который провел на МКС 355 суток 3 часа 45 минут 21 секунду, космонавты превысят в 20:40:11 мск.

Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио прибыли на МКС в сентябре 2022 года. Их миссия была продлена до 27 сентября 2023 года из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля "Союз МС-22", которая произошла 15 декабря. Для их возвращения на орбиту в беспилотном режиме вывели корабль "Союз МС-23".

Самый длительный космический полет выполнил россиянин Валерий Поляков. Он пробыл на орбитальном комплексе "Мир" 437 суток 17 часов 58 минут 17 секунд. Полет Сергея Авдеева длился 379 суток 14 часов 51 минута 10 секунд. Советские космонавты Владимир Титов и Муса Манаров пробыли на станции "Мир" 365 суток 22 часа 38 минут 38 секунд. 

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Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
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