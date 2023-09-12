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Военное обозрение

В Сети появились кадры испытания китайского клона иранского дрона-камикадзе Shahed-136

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Источник изображения: topwar.ru

В Сети появились кадры испытаний китайского дрона-камикадзе Sunflower-200 (Подсолнух), являющегося полной копией иранского беспилотника Shahed-136. Ролики распространяют российские ресурсы.

Китай имеет давние связи с Ираном, сообщалось, что Пекин якобы закупил у Тегерана очень большое количество ударных беспилотников, в том числе и дронов-камикадзе. Однако, в Китае это не подтверждают, но копию иранского Shahed-136 уже показали, причем официально. Китайский барражирующий боеприпас под названием Sunflower-200 был представлен на проходившей в Подмосковье международной выставке "Армия-2023".

Показанный китайцами беспилотник представляет собой почти точную копию иранского, отличие только в стартовой массе, которая у китайского дрона заявлена в 175 кг, тогда как иранский гораздо тяжелее - 245 кг. Остальные параметры очень схожи: боевая часть массой 40 кг, дальность полета - 1500 - 2000 км, скорость - 160 - 220 км/час, нахождение в воздухе - до 12 часов. Длина дрона – 3,2 метра, размах крыльев – 2,5 метра. По внутренней начинке сведений нет.

Источник изображения: topwar.ru

На китайских ресурсах новый беспилотник позиционируется как недорогой барражирующий боеприпас, способный поражать стационарные цели на большой дальности.

Как следует из видео, китайский дрон стартует с помощью реактивного ускорителя с небольшой катапульты с уже включенным основным двигателем. Кстати, китайский двигатель тоже издает характерное жужжание, за которое российские "Герани" получили от украинских военных прозвище "шахид-мопед". Иранские Shahed-136 и российские "Герани" стартуют аналогично.

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Иран
Китай
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