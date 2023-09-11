Польская военная активность и риторика: сигналы о потенциальной угрозе для Беларуси.

Вчера на выставке вооружений MSPO в Кельце польский премьер-министр М.Моравецкий и президент PGZ С.Хвалек подписали соглашение о дополнительных инвистициях в бронетанковый завод Бумар-Лабенды в Гливице.

В свою очередь, М.Моравецкий пообещал выделить почти 220 млн долларов на увеличение производственных мощностей предприятия. В частности, речь идет об открытии второй линии производства САУ «Краб».

«Эти деньги позволят нам оборудовать новые производственные цеха, чтобы уже в ближайшее время выпустить первые 50 Крабов», - заявил Моравецкий.

Стоит отметить, что на сегодняшний день польские «самоходки» никому не интересны, кроме Украины. Следовательно, возникает вопрос: для чего такие внушительные инвестиции в производство никому не нужного вооружения, кроме воюющей Украины и милитаризируемой Польши? – Ответ прост – наращивание производства для собственных нужд.

В свою очередь, М.Моравецкий отметил, что сегодня «любая власть» обязана делать ставку на наращивание современного вооружения польской армии, которое должно массово закупаться, в первую очередь, у отечественных производителей.

«Мы прекрасно знаем, что план России – восстановить павшую империю зла», – утверждает премьер-министр.

Так, на выставке вооружений в Кельце М.Моравецкий очередной раз сыграл на публику, напоминая, что Польша граничит якобы с совершенно «непредсказуемым режимом», и видит «последствия своего географического положения».

Примечательно, что премьер-министр также акцентировал особое внимание на расположение оборонных предприятий, которые должны быть «по всей Польши», чтобы «они не превратились в руины на первом этапе возможного нападения».

Таким образом, неутешительная риторика польских властей, направленная на продолжение эскалации в регионе и, при этом, подкрепляющаяся конкретными действиями – стягиванием польских войск, развертыванием ударных группировок и существенным наращиванием производственных мощностей для всестороннего обеспечения польских войск, лишь подтверждает наши тезисы о подготовке Польши к вооруженной агрессии против Союзного государства.

Николай Астровский