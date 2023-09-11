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ТАСС

Президент Германии считает, что Украине решать, когда пойти на мир с Россией

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
Источник изображения: AP Photo/ Andrew Kravchenko

Франк-Вальтер Штайнмайер выступил в поддержку поставок Киеву оружия

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Украина должна решать, когда ей пойти на мир с Россией. Такое мнение выразил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на открытии международной конференции общины святого Эгидия, которая проходит в Берлине под девизом "Решиться [пойти] на мир. Религии и культуры в диалоге".

"Когда рискнуть пойти на мир, это решение остается за Украиной", - приводит агентство DPA выдержки из речи президента. По словам Штайнмайера, важно в политической плоскости обдумать возможности урегулирования конфликта мирными средствами. Первым таким шагом он назвал проведение консультаций по Украине в Копенгагене и Джидде. "Важно сохранять перспективу достижения мира даже тогда, когда путь к нему не вырисовывается", - считает президент ФРГ.

Штайнмайер выступил в поддержку поставок Киеву оружия. По его версии, конфликт на Украине "все изменил", а действия Москвы уничтожают ценности, на которых основывается Европа. "Один из уроков катастрофы Второй мировой войны для нас, европейцев, заключается в том, чтобы противостоять этому. Этот урок называется: "Никогда больше [пусть не будет войны]", - утверждал президент.

"Если Украина прекратит обороняться, то это станет концом Украины. Поэтому мы, европейцы, мы, немцы, поддерживаем Украину, в том числе оружием", - заявил он.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуации на поле боя. 

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Германия
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Украина
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