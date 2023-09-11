"Ситуация для Киева тупиковая". Зачем госсекретарь США Блинкен приезжал на Украину

Полковник Ходаренок считает, что Блинкен в Киеве склонял Украину к переговорам

Двухдневный визит в Киев Энтони Блинкена, прошедший 6-7 сентября 2023 года, завершился. Во время своей поездки госсекретарь США перекусил в McDonald's, объявил о выделении новой военной помощи Украине и поставках боеприпасов с обедненным ураном для танков Abrams. Однако истинная цель киевского вояжа Блинкена, как полагает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок, была совсем иной. О том, что пытался донести глава Госдепартамента США до властей Украины - в нашем материале.

Госсекретарь США Энтони Блинкен приезжал в Киев вовсе не с инспекционными целями, как полагают некоторые наблюдатели. Также ему не было никакой необходимости заслушивать доклады представителей украинского военно-политического руководства (в этом плане следует заметить, что Энтони Блинкен знает обстановку на линии боевого соприкосновения не хуже, а даже лучше Главного оперативного управления украинского Генштаба). Наконец, не совсем верно и утверждение о том, что государственный секретарь США привез в Киев миллиард долларов. Это не входит в его задачи. И далеко не в этих целях осуществлялся визит государственного секретаря США.

А с чем же приехал в столицу Украины Энтони Блинкен?

Скорее всего (это, разумеется, сугубо из области предположений), государственный секретарь привез в Киев план (о содержании которого мы можем только догадываться) или некие предложения, которые не могли быть доверены техническим средствам передачи информации с целью предотвращения малейшей возможности утечки.

Прежде чем говорить о содержании предложений Энтони Блинкена (а это, надо полагать, консолидированная позиция руководства США), следует напомнить о стратегических целях военно-политического руководства Украины в этом вооруженном конфликте. Они заключаются в выходе ВСУ на государственные границы Украины 1991 года и подписание мирного договора с Россией на основе 10 условий «формулы мира» президента Владимира Зеленского.

Вместе с тем за последнее время цели были несколько подкорректированы. К примеру, в отношении Крыма уже ставится задача не овладеть полуостровом, а только выйти на его административные границы и принудить российское руководство к демилитаризации этого региона.

Но для этого надо, как минимум, нанести сокрушительное поражение Вооруженным силам Российской Федерации. А вот с этим пунктом у официального Киева в настоящее время откровенные проблемы.

Для того, чтобы решить подобные оперативно-стратегические задачи, ВСУ должны обладать качественно иным боевым и численным составом. Не будет большим преувеличением сказать, что в подобном случае Вооруженные силы Украины должны иметь численность и оснащение ВС Германии, Франции, Великобритании вместе взятых, плюс к этому надо добавить существенные поставки материальных средств со стороны Соединенных Штатов.

Такой вариант выглядит откровенно малореальным, и даже совсем не потому, что неясно, кто будет расплачиваться за вооружение и технику.

Но даже и случись подобное, и ВСУ нанесли бы тяжелейшее поражение Российской армии, выполнение со стороны Москвы 10 условий «формулы мира» Зеленского отнюдь не гарантированы. Если для России в ходе боевых действий обстановка сложится катастрофическим образом (пока мы рассматриваем это исключительно в виде одной из гипотез), то ВС РФ в полном соответствии с положениями Военной доктрины государства вправе применить ядерное оружие. И это делает любой последующий военный успех со стороны Киева крайне проблематичным.

То есть ситуация для Киева в плане продолжения военных действий достаточно тупиковая. Победа в этом вооруженном конфликте для Киева откровенно не просматривается.

Со стороны представителей экспертного сообщества Украины периодически раздаются голоса - «мы будем уничтожать личный состав, технику и вооружение противника (то есть ВС РФ) и тем самым рано или поздно добьемся выполнения своих целей в этом конфликте». Надо прямо сказать, что вариант войны на истощение абсолютно бесперспективен для Украины. В этом плане для Киева необычайно актуальной будет пословица - «пока толстый сохнет, худой сдохнет».

Военно-экономические потенциалы сторон в этом конфликте абсолютно несопоставимы, а помощь Запада не столь значительна, как хотелось бы Киеву. Кроме того, надо всегда помнить основной закон войны - зависимость хода и исхода военных действий практически всегда определяется соотношением совокупного военно-экономического потенциала воюющих сторон.

Так что вывод напрашивается сам по себе - военным путем эту проблему Украина решить не в состоянии, даже при существенном увеличении объема военной помощи. А если так, то тогда каков смысл США и их союзникам продолжать вкладываться в достаточно бесперспективное мероприятие?

По большому счету, бесполезность подобного курса более чем наглядно демонстрируют и результаты украинской наступательной операции, стартовавшей 4 июня. Потери в личном составе и техники ВСУ более чем чувствительны, а результат со стратегической точки зрения или нулевой, или близок к нему.

Вполне возможно, что предложения руководства США по выходу из этой тупиковой ситуации и привез в Киев государственный секретарь Соединенных Штатов.

В чем они конкретно заключаются, сказать пока вряд ли возможно. Вероятно, что это указания Киеву начинать тем или иным образом переговоры с Москвой. Нельзя исключать, что возможен и такой вариант - «уступка части территории взамен на мир и последующее членство в Североатлантическом альянсе». Или, наконец, возможен корейский вариант прекращения огня и отложенный статус всех территорий.

Нельзя исключать, что подобные предложения со стороны Энтони Блинкена являются частью подготовки визита президента Украины в Соединенные Штаты. И Джо Байден с Владимиром Зеленским будут в деталях обсуждать уже вполне конкретные пункты этого плана.

Как известно, украинское руководство на данном этапе крайне отрицательно относится даже к мысли об уступке хотя бы одного квадратного метра национальной территории. Но - и это достаточно редкий случай в истории войн и военного искусства - Украина сегодня ведет вооруженную борьбу в основном за счет поставок западного вооружения. Поверни коллективный Запад кран этой помощи в положение «закрыто», и позиция Киева может быть существенно смягчена, причем в самые короткие сроки.

Некоторые эксперты рассматривают Украину после завершения вооруженного конфликта как возможный полигон для успешных экономических реформ в Восточной Европе. Однако вполне возможно, что затянись это вооруженное противоборство еще на несколько лет, подобные реформы будет просто некому проводить. Потери Украины в мужской части народонаселения могут оказаться столь велики, что поставят эту страну в принципе на грань выживания. Тут уж будет явно не до реформ.

Вместе с тем вполне возможно, что предложения Вашингтона передаются не только военно-политическому руководству в Киеве, но и по тем или иным каналам Москве. По логике США, уступки со стороны Украины не должны выглядеть исключительно односторонними, а любые соглашения должны достигаться только на основе взаимного компромисса. Скорее всего, в ближайшее время мы все-таки узнаем о сути визита государственного секретаря США Энтони Блинкена на Украину.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок