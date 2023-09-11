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Газета.ru

«Отработали «Корнетом». В России заявили об уничтожении второго танка Challenger 2

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Танк Challenger 2
Танк Challenger 2.
Источник изображения: Global Look Press

Балицкий сообщил об уничтожении второго танка Challenger 2 в Запорожской области

Власти Запорожской области заявили о поражении двух танков Challenger 2 с помощью ПТРК «Корнет». Уничтожение одного из них ранее подтвердило Министерство обороны Британии. До этого боевые машины такой модели ни разу не были уничтожены в боях с 1994 года.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об уничтожении двух британских танков Challenger 2. По его словам, еще четыре танка этой модели сейчас находятся под поселком Степногорск, два - в Орехово.

«Два вышли Их отработали «Корнетом». В принципе, с первого же попадания полыхнул. Они себя с точки зрения броневой мощи никак не показывают», - заявил Балицкий в эфире канала «Россия 24».

По словам Балицкого, украинские военные не смогут эвакуировать подбитые бронемашины из-за их большого веса, поэтому танки «будут где-нибудь в музее стоять».

Российское Минобороны, а также украинское и британское военные ведомства на данный момент информацию о поражении второго танка не комментировали.

Источник изображения: Алина Джусь/"Газета.Ru"


Уничтожение первого Challenger 2

5 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что первый Challenger 2 «был сожжен в боях под Работино».

Британские издания Guardian и Forbes также писали о ликвидации британского танка в зоне проведения российской спецоперации. По данным СМИ, боевая машина принадлежала 82-й десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины, экипаж выжил.

6 сентября министр обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил поражение танка, при этом он подчеркнул, что британские власти не намерены отправлять Киеву новый Challenger 2 на замену утраченному. Уничтожение танка в боях в Запорожской области стало первым с момента начала эксплуатации данной модели в 1994 году.

Рогов в интервью РИА Новости также заявил, что военные, подбившие танк, будут награждены.

«Помимо гарантированных выплат за уничтожение вражеской техники, уверен, появятся дополнительные инициативы со стороны гражданского общества», - сказал он.

Challenger 2 - основной танк Вооруженных сил Великобритании, модернизированная версия первой модели Challenger, которая производилась в 80-х годах. Он оснащен нарезной 120-мм пушкой.

О поставках 14 танков Challenger 2 на Украину было объявлено в январе текущего года, весной ВСУ получили все обещанные машины.


Семен Сонный

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
Продукция
Challenger 2
Корнет
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