Войти
Деловая газета "Взгляд"

Что мы назовем победой

489
0
0
Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ.
Источник изображения: vz.ru

...Что мы назовем победой в наших условиях? Свержение киевского режима? На смену выродку Порошенко пришел выродок Зеленский – и других эта радиоактивная земля сейчас не родит. Ни элит адекватных не родит, ни народа...

Зачем нам тогда кого-то там свергать жизнями наших мужиков? Тогда смысл победы нужно искать в нелинейных последствиях? Люди в массе своей не поймут. Разрешите мне тогда поделиться тем, как на эти вопросы отвечаю себе я сам. Конечно, главный для меня смысл происходящего – в духовной сфере. Здесь будет или главная победа, или решающее поражение. В 2014-м подъем у нас был на такой высоте, что гаишники обижались на протянутую взятку, а в трамваях никому не приходилось напоминать о том, что нужно уступать место, – люди становились людьми, а нелюди сбрасывали маски.

"Бой с самими собой есть самый трудный бой. Победа из побед – победа над собой". Но одной духовной победой сыт, к сожалению, не будешь – нужна победа и на земле. Однозначно цель на демилитаризацию Украины поставлена правильно. Трясти под нашим носом "самой сильной армией в Европе" это образование не должно. Если бы не Россия, то никогда бы территории Украины не развились бы так, как развились, и терпеть, что нам угрожают нашим же собственным оружием, – это в корне неправильно. Значит, нужны меры кардинального воздействия. До СВО я считал, что на первом этапе отобрать промышленный и густонаселенный юго-восток – это лишить оставшуюся часть Украины необходимого потенциала. Дальше – дело времени. Сейчас в принципе я не поменял своей точки зрения – условия решения этой задачи поменялись.

Теперь бегло об условиях. Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. Я об этом говорю регулярно. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет "не мытьем, так катаньем". Часть задачи уже решена: не желаю истребления этого зачумленного народа, но он сам себя решил сократить до предела – а это основной фактор. При этом там начались пока скрытые разрушительные процессы такой силы, что шансов нет. В России последствия войны будут сказываться долго, но на Украине запущен просто механизм самоликвидации, и с этим ничего уже не сделать: это общество нежизнеспособно.

Мы можем так долго ждать? Ну, нет, конечно, не можем и не должны. Но пока мы не наведем порядка в собственных рядах, не искоренив прежде всего привычку врать, – нам придется ждать и терпеть. Условия для перелома и для выхода на путь победы наступят, когда противник выдохнется, а мы начнем доминировать. У нас уже был период доминирования, но тогда противник еще не научился использовать весь свой потенциал.

Теперь же мы должны достичь доминирования, устойчивого и окончательного, и тоже научиться использовать весь свой потенциал. А поскольку потенциал у нас огромный – основания верить в победу у нас есть. А победой и станет устранение угрозы у своих границ и последовательное возрождение страны. Знаете, чего захотят те, кто видел столько смерти, когда вернутся домой? Они захотят иметь побольше детей. И захотят, чтобы эти дети жили в нормальной стране и выросли нормальными людьми. А государство должно все для этого сделать, и в первую очередь обеспечить вернувшихся с войны крышей над головой, чтобы было где этих детей растить, и нормальным образованием, где воспитание будет не менее важным, чем знания.

Александр Ходаковский

Источник

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
ЯО
Похожие новости
05.09.2022
В МО заявили, что у границ РФ находятся более 50 подконтрольных Пентагону биолабораторий
01.03.2022
Хуаньцю шибао: Путин вытащил "запасной козырь" и вызвал панику на Западе
20.12.2021
Проект договора: Россия и США обязуются не развертывать ядерное оружие на чужой территории
18.06.2020
Почему США проиграли войну в Ираке
09.03.2017
«Русские идут!» Кому в Европе нужны страшилки про военные планы России
16.06.2015
СИПРИ: ядерное оружие в мире сокращается и модернизируется
09.12.2013
Международная выставка вооружения и военной техники MILEX пройдет в Минске в июле 2014 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.09 12:36
  • 2
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 11.09 12:35
  • 55116
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.09 12:30
  • 31
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 11.09 00:51
  • 9
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 11.09 00:15
  • 10
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.
  • 10.09 03:20
  • 4
Зенитные артсистемы получают вторую жизнь
  • 10.09 03:14
  • 2
Эрдоган уехал из России не с пустыми руками. Вот чего он добился
  • 09.09 00:48
  • 2
В Роскосмосе сообщили о продолжении работы комиссии по выяснению причин крушения "Луны-25"
  • 08.09 23:20
  • 2
Эксперты: сбивать БЛА вертолетами над территорией РФ оправданно, несмотря на дороговизну
  • 08.09 14:43
  • 2
Евросоюз пообещал Украине помощи в два раза больше по сравнению с США
  • 08.09 14:42
  • 2
Россия остается гарантом безопасности и продолжает конструктивную работу с Ереваном и Баку - Песков