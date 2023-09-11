Ростех запустил программу подготовки инженеров-маркетологов для выхода на новые рынки

Академия Ростеха запустила новую образовательную программу «Маркетинг высокотехнологичных продуктов. Управление продуктовыми линейками». Цель курса – подготовить для предприятий оборонно-промышленного комплекса профессионалов, умеющих создавать под нужды рынка и продвигать сложные гражданские товары – инновационные материалы, электронные компоненты, оптическую технику, медицинские изделия, транспортные средства, инфраструктуру и др. В первый год дипломы государственного образца смогут получить порядка 100 сотрудников.

Новая образовательная программа – одна из первых такого рода в России. Она призвана справиться с проблемой нехватки в ОПК профильных инженеров-маркетологов. Такие специалисты должны уметь выявлять потребности рынка, а также оперативно решать задачи импортозамещения и наращивания производства новых видов высокотехнологичной продукции.

Курс адресован в том числе руководителям, которые ищут свежие идеи для развития товарной линейки, нацелены на увеличение доходов предприятия и масштабирование существующего бизнеса в рамках задач по диверсификации: в соответствии с поручением Президента РФ к 2030 году 50% выручки оборонных предприятий должно формироваться за счет гражданской продукции.

По итогам 2022 года доля гражданской продукции в выручке Ростеха достигла 44,5%, или 942 млрд рублей в денежном выражении. Основные направления деятельности Корпорации: авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Стратегия развития Ростеха предусматривает наращивание присутствия компании в уже занимаемых сегментах и экспансию на новые рынки гражданской продукции.

«Санкции – это и вызов, и огромное окно возможностей. Мы понимаем, что должны максимально использовать эти возможности, чтобы быстро занять ниши, где ушедшие западные поставщики были, по сути, монополистами. Прежде всего, речь о сегментах, которые важны с точки зрения технологического суверенитета и напрямую влияют на качество жизни россиян, стабильность работы критической инфраструктуры. Это авиапассажирские перевозки, энергетика, телекоммуникации, здравоохранение и другие сферы. Чтобы успешно решать задачи по созданию и продвижению высокотехнологичных продуктов, предприятиям ОПК нужны профессионалы с четкими системными знаниями. До сих пор таких специалистов в нашей стране практически не готовили. Новый образовательный курс призван устранить этот пробел. В первый год обучение пройдут порядка 100 сотрудников, и это только начало. В дальнейшем планируем расширять программу в сотрудничестве с ведущими техническими вузами», – рассказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Уникальность курса в том, что он разработан экспертами-практиками с учетом специфики сложных технических продуктов. Для этой группы товаров характерны длительный цикл создания и производства, большие инвестиции, наличие высоких технических компетенций у всех участников процесса, особенные требования к послепродажному обслуживанию и т.д.

После прохождения программы специалисты и руководители смогут выстраивать на предприятии процессы управления высокотехнологичной продукцией, включая анализ рыночных возможностей, поиск идей для новых товаров, сопровождение процесса их разработки и производства. Выпускники образовательного курса также будут уметь выводить товары на рынок, продвигать и масштабировать продажи, координировать работу смежных подразделений, отвечающих за логистику, финансы, техническую поддержку, сервис и многое другое.

«Курс по маркетингу высокотехнологичных продуктов построен с учетом запроса промышленности, которая сейчас вынуждена доучивать специалистов на местах, что занимает много времени и не позволяет получить комплексные знания. У заводов есть потребность не просто в маркетологах, а в инженерах-маркетологах, которые разбираются в технических тонкостях и одновременно готовы брать на себя ответственность, формировать и реализовывать продуктовые стратегии. Практическая ориентированность образовательного курса позволяет сразу применять полученные знания и навыки в работе», – рассказала академический директор программы, руководитель проектов по стратегическому маркетингу Госкорпорации Ростех Анна Качалина.

Обучение длится девять месяцев в очно-заочном формате и включает три блока: стратегический маркетинг, продуктовый маркетинг, тактический маркетинг и техническая поддержка. Преподаватели программы – эксперты-практики, работающие на ведущих должностях в Ростехе и других крупных российских организациях. По завершении обучения выпускникам выдается диплом государственного образца о профессиональной переподготовке по специальности «маркетолог».

Набор участников уже открыт. Ознакомиться с программой можно здесь.