Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ежедневно показывают свою эффективность. А их аналогов в мире нет, сообщил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова полковник запаса Андрей Кошкин. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал об особенностях комплексов Вооруженных сил России.

Кошкин отметил, что российские средства ПВО представляют уровень мировых стандартов.

«Мы если и не законодатели, то во всяком случае страна, которая предлагает миру уникальные комплексы. В качестве примера можно привести зенитный ракетный комплекс С-400, который по всем показателям превосходит американских комплекс Patriot», — заявил он.

По словам полковника запаса, прославленный Patriot весьма плохо себя показал в зоне специальной военной операции (СВО). «Он пытался под Киевом остановить нашу ракету "Кинжал", но у него это не получилось. То есть на деле наши комплексы оказались весьма эффективнее. Я уже не говорю о том, что наши средства ПВО успешно прикрывают сухопутные войска», —добавил он.

Также у Вооруженных сил России есть уникальный комплекс С-500, который работает по воздушным объектам вплоть до самых низколетящих, заключил Кошкин.

В ночь на 10 сентября вблизи Крыма произошла попытка Вооруженных сил Украины несколько раз атаковать полуостров. В частности, средствами противовоздушной обороны были сбиты восемь беспилотников.

Помимо этого, российские военные самолеты пресекли попытку украинского десанта высадиться в Крыму, три катера американского производства были уничтожены в районе острова Змеиный.