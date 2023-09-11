Танк Т-80БВМ получил комплекс защиты от беспилотников с учетом опыта СВО

Также машину оборудовали дополнительной крышей над башней для защиты от воздействия противотанковых управляемых ракет, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российский танк Т-80БВМ в результате модернизации по опыту его применения в зоне специальной военной операции (СВО) получил комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам (БЛА), а также дополнительную защиту от кумулятивных средств поражения западного производства. Об этом сообщили представители Минобороны России, а также специалисты Омского завода транспортного машиностроения ("Омсктрансмаш", входит в концерн УВЗ) в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

"Теперь обратим внимание на танк Т-80 с установленной системой подавления каналов GPS и подавления каналов управления дронами. Если обратите внимание - это вот эти две антенны. <...> Данные системы рассчитаны на все типы дронов, которые в настоящее время применяются противником в [зоне] СВО. Данные системы сейчас впервые апробируются на танке Т-80БВМ", - рассказал представитель военного ведомства.

Кроме того, по результатам доработки с учетом опыта СВО Т-80 получил дополнительную крышу над башней для защиты от кумулятивного воздействия противотанковых управляемых ракет (ПТУР) - так называемый "мангал". По словам представителя "Омсктрансмаша", на испытаниях такая конструкция показала стопроцентную защиту от попадания из комплексов Javelin и NLAW.

Динамическая защита теперь размещается на бортах машины с помощью ящиков. Помимо этого, модернизированная версия танка подразумевает усиление дополнительными модулями башни.

Т-80БВМ - дальнейшая модернизация танка Т-80БВ. Машина оснащена многоканальным прицелом наводчика "Сосна-У", более совершенным 125-миллиметровым орудием 2А46М-4, доработанным газотурбинным двигателем, динамической защитой "Реликт".