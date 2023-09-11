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Интерфакс-АВН

Лавров отметил консенсусную основу "украинского параграфа" декларации "двадцатки"

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Глава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Нью-Дели. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - "Украинский параграф" включен в итоговую декларацию саммита "двадцатки" на консенсусной основе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Во многом благодаря консолидированной позиции глобального Юга в защиту своих интересов удалось не допустить успеха попытки Запада опять "украинизировать" всю повестку дня в ущерб обсуждению насущных задач развивающихся стран", - сказал он в воскресенье на пресс-конференции в Нью-Дели.

По словам министра, "показательно, что "украинский параграф" включен и является предметом консенсуса". "Но он не про Украину. Да, там украинский кризис упомянут, но исключительно в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов, которые в мире существуют... в соответствии с целями и принципами Устава ООН в их полноте и взаимосвязи", - подчеркнул Лавров

Министр убежден, что "это очень важно, потому что Запад, как вы знаете, как только речь заходит об Украине, не может вступать в интеллектуальные дискуссии, а только требует прекращения российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины".

"Параграф получился в целом о геополитических реалиях", - подытожил глава российского МИД.

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Россия
Украина
Компании
ООН
Персоны
Лавров Сергей
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