Более 3 тыс. солдат из 14 стран принимают участие в учениях НАТО на Балтике

Минск. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Учения НАТО "Северные берега-2023" начались на Балтийском море, сообщает в воскресенье польское агентство PAP.

"На Балтийском море стартовали учения НАТО "Северные берега-2023" - в них принимают участие более 3 тыс. солдат из 14 стран, порядка 30 кораблей, 20 самолетов", - говорится в сообщении.

"Маневры продлятся почти две недели у берегов стран Балтии - преимущественно в прибрежных водах, а также в наземном и воздушном пространстве Эстонии и Латвии", - добавили там.

"Одним из сценариев учений является блокада торгового судна, что в свою очередь приводит к атаке на корабли НАТО и, таким образом, ведет к эскалации. Более того, в рамках союзной обороны отрабатывается "реалистичный сценарий", при котором на имитированное нападение на одно из государств НАТО должны отреагировать береговые маневровые части на побережье Балтийского моря", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что страны Балтии и Финляндия "полностью зависят от поддержки с моря".