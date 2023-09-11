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Военное обозрение

Представитель ГУР СО Украины назвал «подсчитанное» количество находящихся в зоне СВО российских военных

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Источник изображения: topwar.ru

Российской Минобороны создало на "оккупированных территориях Украины" мощную группировку с большим количеством бронетехники, авиации и артиллерийских систем. Об этом заявил замглавы ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

В военной разведке Украины "подсчитали" количество российских военных, находящихся в зоне СВО, по словам Скибицкого, речь идет о более 420 тысячах человек, причем это только военнослужащие российской армии. Кроме того, еще имеется Росгвардия, различные специальные отряды и подразделения, другие силовые структуры и т.д. В общем, всех подсчитать не удалось, но их "очень много".

РФ сосредоточила на наших временно оккупированных территориях и на Крымском полуострове более 420 тысяч военнослужащих. Это, если не считать Росгвардию, других структур, специальных подразделений, силовых структур РФ, которые обеспечивают оккупационную власть на наших территориях

- заявил Скибицкий.

При этом представитель ГУР признал, что российская группировка является очень мощной, имеет на вооружении большое количество бронетехники, включая тяжелую, ствольной и реактивной артиллерии, ракетных систем и авиации. Кроме того, российские войска постоянно получают новую технику и вооружения, экономика России якобы переведена на "военные рельсы" еще в прошлом году.

Также Скибицкий продолжил рассказывать сказки о "мобилизации в России" заявив, что за три последних месяца в армию России якобы мобилизовали аж 310 тысяч человек. В Киеве прекрасно знают, что никакой мобилизации в России нет, но такими заявлениями представители режима хотят показать, что и в России, мол, не все так хорошо, у них тоже всех мобилизуют, насильно загоняя в военкоматы. Говорить о том, что российская армия сейчас пополняется за счет добровольцев, на Украине не будут, потому что у них самые упоротые нацики уже кончились, а остальные погибать за марионетку Зеленского не желают.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Росгвардия
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