В Мьянме заявили об отсутствии информации о сроках поставки ещё четырёх российских истребителей Су-30СМЭ

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Мьянма получила два из шести российских истребителей Су-30СМЭ, когда будут поставлены еще четыре, пока не известно. Об этом сообщил министр промышленности Мьянмы Чарли Тан в рамках международного форума ВЭФ-2023.

Военно-воздушные силы Мьянмы имеют на своем вооружении два многофункциональных истребителя Су-30СМЭ, поставленных Россией в 2022 году, но когда будут получены еще четыре, пока не известно. По словам министра, у него такой информации нет. Контракт на поставку шести Су-30СМЭ был заключен в 2018 году, два первых самолета были переданы в 2022-м.

Два самолета были уже поставлены

- приводит РИА Новости слова Чарли Тана.

Информация о поставке первых двух истребителей Су-30СМЭ в Мьянму появилась в июле прошлого года, хотя самолеты были доставлены в страну еще в марте 2022-го. Вместе с истребителями прибыли несколько российских инструкторов и техников для обучения местного инженерно-технического состава обслуживанию самолетов, находиться в Мьянме они должны были весь гарантийный срок эксплуатации истребителей.

Поставленные ВВС Мьянмы истребители Су-30СМЭ были размещены на авиабазе в Нейпьидо, оттуда самолеты могут прикрывать всю территорию страны.

Су-30СМЭ (серийный, модернизированный, экспортный) впервые был представлен на выставке Singapore Airshow-2018. Новая модификация истребителя не имеет в составе БРЭО компонентов французского производства, в отличие от Су-30МКИ, поставляемому ВВС Индии. Все элементы бортового оборудования созданы российскими предприятиями.