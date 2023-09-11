Войти
Военное обозрение

В Мьянме заявили об отсутствии информации о сроках поставки ещё четырёх российских истребителей Су-30СМЭ

323
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Мьянма получила два из шести российских истребителей Су-30СМЭ, когда будут поставлены еще четыре, пока не известно. Об этом сообщил министр промышленности Мьянмы Чарли Тан в рамках международного форума ВЭФ-2023.

Военно-воздушные силы Мьянмы имеют на своем вооружении два многофункциональных истребителя Су-30СМЭ, поставленных Россией в 2022 году, но когда будут получены еще четыре, пока не известно. По словам министра, у него такой информации нет. Контракт на поставку шести Су-30СМЭ был заключен в 2018 году, два первых самолета были переданы в 2022-м.

Два самолета были уже поставлены

- приводит РИА Новости слова Чарли Тана.

Информация о поставке первых двух истребителей Су-30СМЭ в Мьянму появилась в июле прошлого года, хотя самолеты были доставлены в страну еще в марте 2022-го. Вместе с истребителями прибыли несколько российских инструкторов и техников для обучения местного инженерно-технического состава обслуживанию самолетов, находиться в Мьянме они должны были весь гарантийный срок эксплуатации истребителей.

Поставленные ВВС Мьянмы истребители Су-30СМЭ были размещены на авиабазе в Нейпьидо, оттуда самолеты могут прикрывать всю территорию страны.

Су-30СМЭ (серийный, модернизированный, экспортный) впервые был представлен на выставке Singapore Airshow-2018. Новая модификация истребителя не имеет в составе БРЭО компонентов французского производства, в отличие от Су-30МКИ, поставляемому ВВС Индии. Все элементы бортового оборудования созданы российскими предприятиями.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Мьянма
Россия
Продукция
Су-30
Су-30МК
Похожие новости
22.12.2021
Су-30СМ2 покоряет планету. Новая серия летучего блокбастера
12.02.2018
Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России
23.06.2017
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
13.06.2017
Отчет России в Регистр обычных вооружений ООН за 2016 год
28.08.2015
По экспортным поставкам новых истребителей первое место занимает «Локхид Мартин», второе – производители «Су»
28.11.2012
МиГ-29 от коллапса до расцвета
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.09 12:36
  • 2
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 11.09 12:35
  • 55116
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.09 12:30
  • 31
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 11.09 00:51
  • 9
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 11.09 00:15
  • 10
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.
  • 10.09 03:20
  • 4
Зенитные артсистемы получают вторую жизнь
  • 10.09 03:14
  • 2
Эрдоган уехал из России не с пустыми руками. Вот чего он добился
  • 09.09 00:48
  • 2
В Роскосмосе сообщили о продолжении работы комиссии по выяснению причин крушения "Луны-25"
  • 08.09 23:20
  • 2
Эксперты: сбивать БЛА вертолетами над территорией РФ оправданно, несмотря на дороговизну
  • 08.09 14:43
  • 2
Евросоюз пообещал Украине помощи в два раза больше по сравнению с США
  • 08.09 14:42
  • 2
Россия остается гарантом безопасности и продолжает конструктивную работу с Ереваном и Баку - Песков