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ТАСС

Индийское космическое агентство успешно повысило орбиту космической станции Aditya-L1

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Aditya-L1
Aditya-L1.
Источник изображения: .ytimg.com

Следующий такой маневр запланировали на 15 сентября

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно повысила околоземную орбиту автоматической станции по изучению Солнца Aditya-L1, следующий такой маневр запланирован на 15 сентября. Об этом ISRO сообщила в социальной сети X (ранее Твиттер).

"Третий околоземный маневр успешно осуществлен подразделением ISTRAC в Бангалоре (сеть станций ISRO по отслеживанию и управлению космическими аппаратами - прим. ТАСС). Новая орбита составляет 296 км в перигее и 71767 км в апогее", - говорится в сообщении.

Первая индийская автоматическая станция по изучению Солнца Aditya-L1 была выведена на орбиту Земли 2 сентября. После завершения вращения по геоцентрической орбите аппарат отправится в район точки Лагранжа L1 системы Солнце - Земля, которая расположена примерно в 1,5 млн км от Земли. Весь путь займет около четырех месяцев. В конечной точке станция сможет находиться неподвижно относительно Земли и Солнца и беспрепятственно наблюдать за светилом, фиксируя солнечное излучение.

Проект Aditya-L1 является второй высокотехнологичной миссией по исследованию космоса, которую Индия организует в 2023 году. 23 августа посадочный модуль индийской миссии "Чандраян-3" сел на Южном полюсе Луны. 

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Страны
Индия
Компании
ISRO
Проекты
Луна
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