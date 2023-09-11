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РИА Новости

УВЗ выполнил план по строительству БРЭМ-1М для российских военных

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Бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ-1) проводит эвакуацию военной техники
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ-1) проводит эвакуацию военной техники.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

УВЗ выполнил план 2023 года по строительству БРЭМ-1М для российских военных

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ) выполнил этап 2023 года контракта по строительству бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М и отправил в Вооруженные силы России партию этих машин, сообщили журналистам в пресс-службе УВЗ.

День танкиста отмечается в Вооруженных силах РФ во второе воскресенье сентября согласно указу президента от 31 мая 2006 года. Он был учрежден ради возрождения и развития воинских традиций, повышения престижа службы и в знак признания заслуг военных специалистов в обеспечении обороны и безопасности государства.

"Уралвагонзавод (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) направил в адрес Министерства обороны РФ партию модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М. Тем самым завершил этап 2023 года исполнения трехгодичного Государственного оборонного заказа на производство этой инженерной техники", - говорится в сообщении.

"Сегодня мы отмечаем День танкиста с особым трепетом и гордостью, так как наша работа по производству современных боевых машин крайне важна для Отечества. Если раньше бронетехника Уралвагонзавода восхищала мир на военных выставках и динамических показах, то сейчас она уверенно демонстрирует свои возможности в условиях реальных боев. Коллективы предприятий Концерна Уралвагонзавод прикладывают максимальные усилия, чтобы выполнить задачу по обеспечению армии военной техникой качественно и в срок", - приводит пресс-служба слова гендиректора концерна "Уралвагонзавод" Александра Потапова.

БРЭМ-1М разработана специалистами Уральского КБ транспортного машиностроения на базе Т-90, ее унификация с танком очень высокая. Она предназначена для эвакуации поврежденных танков, БМП и других объектов, в том числе прямо из зоны ведения огня, а также для оказания помощи членам экипажа во время ремонта и технического обслуживания.

Для этого у БРЭМ-1М есть сварочное оборудование, домкраты, инструменты и набор запасных частей. Сошник-бульдозер позволяет машине закрепиться на слабых грунтах. С помощью основной и вспомогательной лебедок она может вытаскивать застрявшую технику из болота. Подъемный полноповоротный кран грузоподъемностью до 25 тонн предназначен для перемещения любых узлов или агрегатов.

Тысячесильный двигатель В-92С2 разгоняет БРЭМ-1М до 60 километров в час, машина преодолевает подъемы в 30 градусов с креном в 25 градусов, рвы шириной до 2,8 метра, стены высотой до 0,85 метра, а также броды глубиной 1,2 метра и водные преграды шириной до километра. Бронированный корпус и автономная зенитно-пулеметная установка открытого типа калибра 12,7 миллиметра защищают экипаж - механика-водителя, командира и такелажника.

"Бронированная ремонтно-эвакуационная машина УВЗ - обязательная боевая единица в составе бронетанковых подразделений", - подчеркнули в пресс-службе.

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