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Известия.ru

Министр обороны Украины указал на острую нужду ВСУ в оружии

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Источник изображения: Фото: Соцсети

Украина нуждается в большем количестве оружия и боеприпасов от стран-союзников. Об этом новый министр обороны страны Рустем Умеров заявил на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) в субботу, 9 сентября.

«Мы должны ввести новую философию отношения к нашим военным и обеспечить их всем необходимым: оружием, военной техникой, обмундированием, снаряжением», — написал он.

Также Умеров подчеркнул, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) нуждаются в средствах индивидуальной защиты, питании и медикаментах.

«Следующий приоритет — вооружение. Нам оно необходимо уже сейчас, как можно больше», — обозначил Умеров.

Ранее, 7 сентября, президент Украины Владимир Зеленский признался в недостатке систем противовоздушной обороны (ПВО) в Одесской области. Он обратился к Великобритании с просьбой помочь с этой проблемой.

Перед этим, 1 сентября, CBS News указал со ссылкой на украинских военных, что российская армия в 10 раз превосходит ВСУ по количеству боеприпасов. У России больше и беспилотников, а вот украинская армия, как сообщается, морально измотана и обессилена.

В тот же день в бундестаге заявили, что Украина не сможет добиться преимущества в контрнаступлении, поскольку испытывает острую нехватку оружия, боеприпасов, а также личного состава.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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