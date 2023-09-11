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ВСУ случайно раскрыли секрет танков Leopard 2

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Украинский Leopard 2A4 с блоками динамической защиты «Контакт-1»
Украинский Leopard 2A4 с блоками динамической защиты «Контакт-1».
Источник изображения: Picture source Screen Shot Twitter account Praise The Steph

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) выдали России слабое место немецких танков Leopard 2. Они ошиблись, опубликовав видео с установленной на них динамической защитой, пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau.

В материале FR уточняется, что солдаты ВСУ модифицировали свои основные боевые танки Leopard 2 против российских противотанковых ракет. При этом они раскрыли Москве конфиденциальную информацию.

«Опубликованное в социальных сетях видео, которым поделилось и министерство обороны Украины, показало очевидную уязвимость Leopard 2», — отметили авторы статьи.

Украинские военные разместили динамическую защиту между корпусом и башней танка для защиты от огня с помощью встречного взрыва. Для этого к композитной броне корпуса прикрепили контейнеры со взрывчаткой. Показав размещение элементов такой конструкции, солдаты ВСУ публично раскрыли слабое место немецких танков.

Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall, производящий танки Leopard 2, утратил свою репутацию производителя «чудо-оружия». Отправку Украине танков Leopard 2 на Западе преподносили как некий переломный момент в боевых действиях, однако немецкие танки не смогли проявить себя.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Leopard-2
Компании
Rheinmetall
Проекты
Робот
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