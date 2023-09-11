Вот что станет смертельным ударом для Европы

Запад пытается скрыть "колонизаторское уродство" под "пудрой и гримом" либеральных лозунгов, пишет автор статьи из Okaz. По его мнению, ЕС своими "клыками и когтями" раздирает Африку, потому что так ему легче и дешевле жить. Однако скоро Европа уже не сможет отрицать свои преступления.

Войны разжигаются из-за политических и экономических разногласий, но завершить их можно только благодаря финансам. Конфликт Запада с Россией на Украине не может продолжаться бесконечно. Либо он закончится мирными переговорами между сторонами, – а этого, похоже, не предвидится –, либо дело дойдет до прямого столкновения между Россией и странами НАТО. Это неизбежно приведет к беспрецедентной ядерной эскалации, учитывая военные арсеналы, опыт и постоянные инновации в области прямого и косвенного, краткосрочного и долгосрочного уничтожения.

Любой, кто знаком с историей Европы и США, знает о количестве потерянных человеческих жизней, о крови и костях, на которых построены нынешние западные государства. Эти же страны и по сей день играют ту же разрушающую роль, несмотря на всю пудру и грим под названием "права человека и демократия", которыми они пытаются прикрыть когти европейского колонизатора и его клыки в Африке. Эти когти и клыки все еще раздирают южный континент, забирают его природные ресурсы и отнимают будущее у африканцев. Это, в свою очередь, толкает миллионы людей уезжать на край света в поисках заработка, потому что они лишены возможности жить на родине из-за французских и других европейских компаний, которые платят им гроши.

Первой основной целью НАТО является защита западного колониального наследия, предотвращение обнародования дел о колонизации и принуждение европейцев выплачивать компенсацию за молчание об этом. В то же время НАТО работает над поддержанием европейского колониального положения Африки в качестве устойчивого, почти бесплатного, источника энергии и богатств. Голод, от которого страдают африканские народы, вызванный срывом зернового соглашения, является лишь одним звеном в цепи европейских нападок на Африку. Делается это для того, чтобы она оставалась под опекой западного колонизатора.

То, что сейчас происходит в Нигере, и настойчивость французов в разграблении их компаниями месторождений урана и других полезных ископаемых в этой стране, наконец разоблачены. Именно это свело Париж с ума, что видно в заявлениях французских официальных лиц. Они просто в ужасе от восстания Африки против западных колонизаторов.

Французы потерпели неудачу в Нигере и доказали неспособность европейцев поддерживать видимость того, что они уважают суверенитет государств, международное право и права человека. Западные лозунги являются белыми перчатками, используемыми европейцами для того, чтобы прикрыть уродство их колонизаторских рук и дальше лезть острыми когтями в Африку.

Люди, которым известно о преступлениях европейских колонизаторов, – это африканцы. Они молчали и продолжают молчать об этом. Отсюда можно понять чувства народов Африки, когда они поднимают российский флаг. Они делают это, конечно, не для того, чтобы выступить против Украины. Но они ратуют за победу России над НАТО и империями европейского колониализма в прошлом и настоящем.

Европейская колонизация Африки не закончилась, потому что так дешевле и проще продолжать строить западные финансовые империи. Европейский колониализм поддерживается большинством международных институтов. Многие из них уже не скрывают свои истинные цели, такие как НАТО, ООН и связанные с ней организации.

Сегодня африканцу необходимо перебраться на другой берег Средиземного моря, чтобы жить, в то время как европеец провоцирует миграцию миллионов африканцев, чтобы этот европеец продолжал поддерживать свой уровень жизни и колониальное превосходство.

Последовательные перевороты в Африке недавно показали нам, что европейскому колонизатору не нужно ничего, кроме коррумпированного диктатора с лозунгами о "демократии" и "правах человека", террористов и наемников. Эти преступные организации создаются в различных зонах конфликтов в мире, а потом их боевиков дислоцируют в арабских странах, чтобы установить контроль над ресурсами этих государств. Создаются западные гарнизоны, состоящие из сотен боевиков, которые якобы ведут борьбу против терроризма. На самом деле они захватывают золотые прииски, месторождения драгоценных металлов и природных ресурсов, а также грабят и доводят до нищеты местных жителей.

Разумеется, одна из целей НАТО на Украине – сохранить западную однополярность в мире и не дать России и Китаю установить новый миропорядок. Но еще одной миссией НАТО стало недопущение пробуждения Африки. Если восстание южных стран продолжится, это нанесет смертельный удар по Европе. Освободительные движения, появившиеся в Африке в последние годы, неизбежно приведут к ликвидации последних очагов европейского колониализма.

Это правда, что во многих вопросах европейцы не могут прийти к консенсусу, включая конфликт НАТО на Украине, который привел к лишению ЕС дешевых российских источников энергии. США, в свою очередь, воспользовались этим и повысили цены на энергоносители для европейского потребителя в семь раз. Но европейцы осознают опасность раскрытия дел о колонизации. Они также понимают, что НАТО – это единственный зонтик, который может прикрыть их. Они знают, что если бы дела о европейской колонизации стали известны Организацим Объединенных Наций, то Европа обанкротилась бы из-за выплаты компенсаций африканским, арабским, азиатским и другим народам. Европейцы знают, что они прибудут в качестве мигрантов на лодке через Средиземное море в Африку и на Ближний Восток. Не в качестве экспертов и консультантов, а как беженцы.

Только тогда Запад сможет прекратить уничтожать Украину. Только тогда он завершит все абсурдные территориальные и иные споры. Только тогда могут существовать незапятнанные стандарты прав человека и справедливые концепции международного права.

Автор: Абдул Латиф ад-Дувейхи (عبداللطيف الضويحي)